老宅延壽計畫 內政部列五大優先對象

台灣屋齡老化加速，內政部啟動「老宅延壽計畫」，全面接軌高齡、節能與公共安全政策。內政部表示，未來將結合長照服務、節能補助與再生能源設置，協助屋齡30年以上住宅進行修繕更新，每案最高補助30萬元；補助將優先鎖定高齡與弱勢族群、具公共安全風險的老宅，並納入結合太陽能光電設置、作為包租代管社會住宅，以及影響街廓景觀的連棟透天厝等五大類型，作為資源優先配置對象。

「老宅延壽機能復新計畫」是針對30年以上的老宅，預計三年投入50億元、協助老屋補強結構、改善無障礙設施，延長使用年限。內政部長劉世芳表示，老宅延壽已獲衛福部支持，銜接「長期照顧十年計畫3.0」當中的「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，提升高齡友善居住環境；更將結合經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，針對屋頂面積1,000平方公尺以下的住宅，申請加裝太陽光電設施，每案最高補助30萬元。

內政部國土署署長蔡長展表示，「老宅延壽計畫」主要是希望讓屋齡30年以上的老舊住宅變得更健康，補助項目涵蓋建築立面修繕、防漏工程以及室內管線更新等，不同項目有不同補助分類，未來實際受理與宣導將由地方政府第一線負責，但中央會訂定一致且具原則性的補助規範，相關評議原則則將委託地方相關公會協助辦理。

在補助核定的優先順序上，蔡長展指出，第一優先為高齡者或具弱勢身分的住戶，其次是建築物外牆磁磚剝落、具有公共危險疑慮者，申請立面修繕將列為重點；第三則是結合太陽能光電板的修繕案件，第四為作為包租代管社會住宅使用的老宅。此外，連棟透天厝若採共同申請，且整個街廓景觀老舊、影響公共利益者，也會列為優先考量對象。

至於老宅延壽何時開放申請，劉世芳表示，由於後續還有五場說明會，包含老宅在每個縣市的分配比例，縣市政府願意負擔的財政收支比例等問題仍待討論，屆時申請案件也並非先搶先贏，仍要經過核定，相關作業會盡快完成。

由於29日也是蔡長展首日上任，蔡長展表示，上任後面臨的最大挑戰就是營建剩餘土石方問題，確實需要中央大力協助地方。至於老宅延壽，也是對市民生活品質非常有幫助的重大政策，未來希望持續與各界討論，讓補助與優先順序設計更貼近民眾需求；此外，都市更新也期盼加快推動腳步，目前正同步推動自主都更並研議相關法令調整，社會住宅與百萬租屋補貼計畫也在進行微調與精進，這些都是國土署當前持續投入心力的重點工作。

