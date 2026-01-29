「老宅延壽計畫」設優先原則！加裝屋頂光電最高可補助30萬元

內政部長劉世芳（中）、國土署長蔡長展（右）、內政部次長董建宏（左） 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，並有設定優先核定原則，包括戶籍內有高齡弱勢身份者、建物外牆磁磚剝落並申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的住宅等。另外，若屋頂面積小於1000平方公尺的屋主設置光電板，最高可以補助30萬元。

內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫已取得經濟部及衛生福利部支持，現逐步建構完整的政策協力體系，未來將鼓勵推動建築物設置立面型光電並透過經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，引導老宅結合節能與再生能源設置，能有效降低外牆磁磚剝落、管線老化等公共安全風險，改善居住品質，並帶動修繕、建材及專業服務等相關產業發展。

該計畫也將銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，強化高齡者及行動不便者的居住安全與生活便利性，全面提升老宅延壽政策的整體價值，實現「人在地安養、屋減碳永續」的目標。

根據經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」，補助對象為屋頂面積小於1000平方公尺的屋主，補助額度每千瓦（kW）3000元，每案最高補助30萬元；另也推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，對象為購買能源效率分級標示一級冷氣、冰箱的民眾，補助每台3000元。

老宅延壽機能復新計畫目前辦理情形 圖：內政部提供

國土署長蔡長展指出，老宅延壽計畫有設定優先核定原則，包括戶籍內有高齡弱勢身份者、建物外牆磁磚剝落並申請立面修繕、加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的住宅。他提及，透天連動的案件若屬於同街廓、景觀較不好的地方，也會列為優先。

內政部次長董建宏表示，老宅延壽的前提是要進行耐震補強，會請地方政府積極協助。他說，初評目的是要評估房子狀況的好壞，也作為國家整體災防安全思維的考量，會請地方政府在耐震補強的部分做評估。

內政部指出，「老宅延壽機能復新計畫」會考量財劃法與地方政府討論經費分配及運用，鼓勵地方政府整合既有老舊建築物整建維護、增設升降設備等相關補助措施，進一步擴大政策效能。

內政部補充，推動老宅延壽計畫是社會大眾對政府高度期待的公共政策之一，內政部自去年起鎖定人口稠密及老宅分布較多的縣市辦理巡迴說明會，截至目前已完成臺北市3場、新北市5場，並於臺中市、嘉義市及高雄市各辦理1場，累計參與人次超過5,000人。今年2月起，將陸續前往桃園市、臺南市、彰化縣、屏東縣等地辦理，透過與在地民眾面對面溝通，持續推動各地老舊住宅安全與居住品質的改善。

內政部呼籲，民眾可於週一至週五上午8時至下午5時，撥打服務專線（02）7701-9919洽詢，或至「都市更新入口網—老宅延壽專區」查詢。期盼透過持續宣導與專業協助，鼓勵社會大眾共同投入老屋改善行列，打造更安全、宜居的居住環境。

