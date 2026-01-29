老宅延壽設屋頂光電可優先核定 最高補助30萬元

（中央社記者高華謙台北29日電）內政部國土署長蔡長展今天說，老宅延壽政策優先核定對象，包含提供作為包租代管的社宅、申請加裝光電板等；另也將結合經濟部計畫，屋頂面積小於1000平方公尺的屋主若裝設光電板，最高補助新台幣30萬元。

為解決人屋雙老問題，內政部推動「老宅延壽」政策，補助老舊公寓與透天厝修繕。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部國土署長蔡長展表示，老宅延壽政策已取得經濟部及衛福部支持，未來將結合經濟部推動的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，並銜接衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」。

廣告 廣告

蔡長展說，「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積小於1000平方公尺的屋主，每千瓦（kW）補助3000元，最高補助30萬元，另也將鼓勵推動建築物設置立面型光電。「住宅家電汰舊換新節能補助」，則針對購買能源效率分級標示一級冷氣、冰箱，補助每台3000元。

蔡長展指出，「老宅延壽計畫」未來採分年度受理方式，會訂定明確核定原則，也有設定優先核定原則，包括戶籍內有高齡弱勢身分者、建物外牆磁磚剝落並申請立面修繕、申請加裝太陽能光電板、提供作為包租代管的社宅、都市景觀不好的透天連棟住宅、公共空間或室外項目申請超過3項以上等，以確保有限資源發揮最大效益。

蔡長展說，除規劃成立中央及地方輔導服務團外，也會建立諮詢平台及操作指引，提供民眾清楚易懂的申請協助。

針對老宅延壽計畫何時能開放民眾申請，內政部長劉世芳指出，還要與地方政府溝通老宅延壽在各縣市分配比例、地方政府願意負擔經費比例等，但目前跨部會已做好整合，內政部經費就是50億元，但衛福部與經濟部的計畫經費是由2部會自行分開計算。

內政部補充，目前已辦理11場說明會，包括台北市3場、新北市5場，以及台中市、嘉義市及高雄市各1場，累計參與人次超過5000人。今年2月起將陸續前往桃園市、台南市、彰化縣、屏東縣等地辦理5場說明會。民眾若有疑問，也可於週一至週五上午8時至下午5時，撥打服務專線（02）7701-9919洽詢，或至網站「都市更新入口網—老宅延壽專區」查詢。（編輯：林興盟）1150129