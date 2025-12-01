「老宅延壽」助30年房更新 每棟最高補960萬

新北市三重區中興里長林深泉指出里內很多房子，都需要老宅延壽的補助。（圖／TVBS）

內政部「老宅延壽」政策即將開放申請，為老舊建築提供全新的更新選擇。這項計畫將投入三年50億預算，針對4至6樓公寓或6層樓透天厝提供補助，公共空間最高可獲960萬元、私人空間每戶最高30萬元的補助金。另針對有長者居住的家庭提供額外補助，解決老屋居民面臨的困境，尤其對於工業區等都更困難地區的居民來說是一大福音。

新北市三重區中興里長林深泉指出里內很多房子，都需要老宅延壽的補助。（圖／TVBS）

內政部近期在雙北舉辦九場說明會，向民眾詳細介紹「老宅延壽」計畫內容。根據已公布的方案，符合申請資格的建築必須是4至6樓公寓或6層樓透天厝，且耐震度達標準，並在2027年底前送審，同時未申請過都更等類似補助。

以新北市三重區為例，許多老舊建築已使用超過40年，外牆缺角、電線雜亂、外掛冷氣規格不一，居住環境亟待改善。新北市三重區中興里長林深泉表示，該里有4000多位居民，其中四分之一以上是65歲以上的長者，這些老年人最需要的設施就是電梯。

「老宅延壽」計畫的公共空間補助項目包含增設電梯、外牆修繕、樓梯間整修、屋頂防水及防火工程等，申請人至少需選擇三項目，最高可獲得960萬元補助。而私人居住空間部分，可申請管線重拉、無障礙空間設置等項目，每戶補助金上限為20萬元，若家中有65歲以上長者或屬於中低收入戶，還可再增加10萬元補助。

對於工業區的居民而言，這項政策更是一大利多。新北市議員顏蔚慈指出，工業區進行都更計畫有一定難度，加上許多長者已習慣現有居住空間，若未來都更無法一坪換到一坪，溝通協調時間將會拉得很長。以新北三重為例，因屬工業區，都更容積率差，「老宅延壽」政策提供了一個全新的選擇。

