「老宅延壽」最快年底上路 高齡、弱勢補助再加5成

內政部推動「老屋延壽」，編列三年五十億元特別預算，將協助約五百棟屋齡逾卅年四至六樓集合住宅，及六樓以下透天住宅的高齡建物修繕或增設無障礙友善設施，相關計畫已報行政院，最快年底前核定上路，另高齡及弱勢戶會再加碼補助百分之五十，主要集中專有部分修繕。

內政部表示，老宅延壽的補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增升降設備及無障礙設施；此外還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目。老宅延壽計畫將可處理外牆磁磚脫落問題，並有效強化或恢復老宅設施、設備既有機能。

賴總統十月廿三日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列五十億元特別預算辦理老宅延壽。內政部長劉世芳昨表示，將從人口稠密及老宅分布多的雙北地區先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對雙北市辦十二場說明會。

劉世芳表示，視首波雙北說明會辦理情形擴展至四都及老屋較多的縣市，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等，今年底前將成立「中央顧問團」，以簡化行政程序、導入專業輔導原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。

國土署主秘歐正興說，相關修法已報政院，最快年底前核定上路，除每案工程費用補助上限設為百分之六十五，其中高齡及弱勢族群還有再加碼百分之五十，主要集中在專有部分修繕，特別是室內安全與無障礙設施改善，針對高齡者需要的扶手、地面的整平等輔助設施，也包括增加防撞及防跌等設施，高齡者的認定為六十五歲以上；弱勢的認定包含經濟弱勢與社會弱勢，只要符合資格，就可獲加碼補助。

