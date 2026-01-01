老宅延壽 最高補助960萬

行政院去年12月30日完成審查「老宅延壽機能復新計畫」及「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法」，針對屋齡30年以上4至6樓的集合住宅，提供民眾相關修繕經費補助，預計核定發布後1個月內受理民眾申請。內政部1日表示，公寓公共空間每棟最高補助960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元；申請案經地方政府審查核准後，得撥付30％的第1期建築物修繕補助款。

內政部表示，近年都更危老政策推動成效概估總投資金額達1.84兆元，其中公辦都更部分，截至去年已累積社會住宅3991戶、創造托兒及托老空間共35處，占地6000餘坪，另有活動中心、身障及展演空間等共21處，面積逾3000坪；另考量部分屋齡超過30年以上但安全無虞之建物，暫時無重建需求者，可採取老宅延壽方式。

廣告 廣告

內政部說明，老宅延壽計畫是補助屋齡達30年以上的合法建築物，屬4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，可進行建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助960萬元；室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助20萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。

內政部強調，原則上申請案經地方政府審查核准後，得撥付結構安全性能評估補助費用及第1期建築物修繕補助款，以核定補助金額30％為限；並於完工備查後撥付剩餘款項，經由政府撥款便民的措施，將可大幅降低民眾修繕負擔，並可達到延長建物使用年限、強化住宅安全，及提升建築安全與永續性能等多重效益。