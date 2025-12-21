老宅整維個案故事／重陽路老屋整維開工在即 住戶：信任感是關鍵

新北三重區重陽路二段8號、10號老舊大樓近日獲核定整建維護立面修繕補助，本月將動工。建築師葉明翰表示，此一整維案從他接手至今就花1年多時間整合，在此之前地主們已溝通許久，「光8戶要達成高度共識都非常不容易。」

葉明翰說，整維案並非「簽個字」就算通過，每一階段都需反覆確認。設計方案、工程作法、經費估算到送新北市城鄉局核准，所有內容都要讓每一位所有權人清楚理解並同意，「是真正要大家願意一起扛。」該案工程費約1900萬元，其中新北市府補助1400多萬元，剩餘400多萬元由住戶共同分擔。

葉指出，此案申請「立面修繕」補助，外牆工程費用依法須占總工程費5成以上，外牆翻新是重點；其餘以公共維護性工程為主，包括屋頂防水、剔除樓梯間壁癌、修補鋼筋裸露處，並依審查委員建議加設防火門。此外，老舊金屬扁鐵扶手也將汰換成較安全的無障礙扶手，提升公共動線安全性。

葉明翰強調，不是每棟老屋都有條件走重建或都更，整建維護能補強防水、結構、消防動線，降低老舊管線造成的火災風險，也讓街廓外觀煥然一新，因大樓內仍有住戶居住，後續施工將是挑戰，「如何在不影響住戶生活品質前提下，讓工程快又好地完成，是施工端必須面對的關鍵。」

屋主林俊良是該案關鍵的推動者之一。他坦言並未住在大樓，而是把房子出租，「一開始最大問題就是信任感。」因為不是住在大樓，和其餘住戶不太熟識，只能一家一家拜訪，說明市府補助內容，有意願、不願意的住戶都有，後續又向市府協助借里長辦公室辦說明會。

林俊良具有土木背景，他說，許多施工項目一般住戶不一定懂，市府也不會審查報價是否合理，推動者要能看懂每一分錢、每一個工程項目的依據，「初期一定要市府的人出面，讓住戶知道這不是詐騙」，整合前後花6到8個月才定案。

他說，起心動念源自外牆剝落、屋頂長期漏水，看到市府有補助，就想趁機把老屋修好。工程期間違章如鐵窗、招牌都會拆除，最後住戶也都同意，住戶和建築師都很期待這案子，大家都想把它做到最好。他說，原本互不熟悉的住戶，因為這個案子變成好朋友，是另一個收穫。

另，位於北市信義區的富台社區屋齡逾30年，主委陳連壽分享，早期就有人提出都更，因為條件無法獲得更好容積獎勵最後無疾而終，隨著住戶年紀漸長，高齡、行動不便者增多，大家討論與其等在漫無目的重建，不如加裝電梯。

「剛開始當然遇到許多問題」，他說，每戶扣掉補助款後，還需負擔30萬，一開始低樓層住戶意願不高，認為沒有必要，2021年與廠商簽約初期僅2棟住戶願意參與，直到2023年電梯完工，其他棟住戶才開始考慮裝設，他也藉此機會辦說明會，訂定「使用權」機制，沒繳錢樓層無法使用搭電梯，更無法有多1坪的產權登記。

