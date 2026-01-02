老宅蓋電梯2／策略地區再加碼！挑對補助領更多 雙北人這招最划算

中央、地方政府電梯補助大撒幣，民眾可依自宅所在地和補助比例，挑選最適合的方案。

政府發紅包，民眾挑對補助領更多，面對中央政府的「老宅延壽」和地方政府的「整建維護」計畫，補助條件、金額皆不同，本刊採訪居住在北市永春富台社區的TVBS主播譚伊倫，她以自身經驗分享，民眾決定的關鍵在於「房屋所在地」及「補助比例」，雙北人善用地方政府的補助，位於策略地區可再加碼；雙北以外的民眾，則以中央政府拍板的「老宅延壽」為首選。

「2024年春天我在坐月子，有天收到北市都更處的新聞稿，舊公寓增設電梯可申請補助，而且位於『景觀軸帶』的策略地區，可享加碼補助，我仔細比對、看了又看，確認我家在忠孝東路沿線，正是策略地區，能加碼獲得480萬元的補助。」家住永春富台社區的TVBS主播譚伊倫說，自己有了孩子，爬樓梯不方便，且住家樓上的長輩夫妻檔已高齡90多歲，出門下樓已是奢望，而老公寓蓋電梯能申請補助，這項政策激發她為社區動起來。

1、雙北策略地區，選地方政府最補

住在台北市舊公寓的民眾，一定要先參考北市都發局的「臺北市都市開發審議地圖」（網址：https://bim.udd.gov.taipei/UDDPlanMap/）連結網頁之後，點選「整建或維護策略地區」，可見L型的綠色軸帶，從地圖上可瞭解詳細的邊界。

廣告 廣告

北市府為了加速老宅翻新，在南港車站、松山車站、台北車站、捷運士林站、劍潭站等都更策略地區，給予高於中央政府的補助條件，以北市府「整維得來速」套餐A、B、C來看，若只需要「增設電梯」單一項目，則適用B套餐，補助比例上限提高至80％，最高可領480萬元，而一般地區的補助比例為50％或60％，補助金額上限300萬元。

以目前電梯造價漲至680萬元來看，譚伊倫位於永春富台的住家，是策略地區可享加碼補助，補助比例80％為544萬元，但因有上限480萬元的限制，最終仍以480萬元為補助門檻。

若譚伊倫選擇中央政府的「老宅延壽」計畫，「增設電梯」項目的補助比例65％，額度上限為400萬元，仍以地方政府補貼較多。

而新北市的舊公寓民眾，可同時承作增設電梯、外牆修繕、耐震補強等3大項目，新北市府都更處給予最高1,500萬元補助，一般地區補助比例為50％，策略地區加碼至80％，新北市府目前劃定策略地區有10處，包括板橋府中商圈、新店瑠公圳圳道兩側、新莊中港大排兩側等皆是。民眾可參考網址：http://housefix.ntcaa.org.tw/subsidy-funds.php#s01

2、雙北以外選中央，自家私人空間也補助

雙北地區以外的各地民眾，內政部新出爐的「老宅延壽計畫」是首選。針對屋齡30年以上、4至6層樓的公寓或6層樓以下的透天厝，提供最高65％的工程經費補助。

除了公共空間最高補助960萬元，室內私人空間補助也有感，每戶最高20萬元。若家有65歲以上長輩，跟長照2級、中低收入戶等3類族群，同樣屬於「高齡弱勢戶」，私人居家空間從原本的一般戶補助20萬元，可加碼50％補助達30萬元，對於長輩同住的家庭，可為住宅升級防護力，減輕修繕的支出。

北市府增設電梯補助與申請條件

資料來源：社團法人臺北市都市更新整合發展協會

更多鏡週刊報導

老宅蓋電梯3／老公寓加裝電梯怎麼做？ 同意門檻、空地限制、補助全解析

老宅蓋電梯1／中央+地方補助大撒幣 他只付15萬讓老公寓增值數百萬