老宅蓋電梯3／老公寓加裝電梯怎麼做？ 同意門檻、空地限制、補助全解析

政府補助老公寓增設電梯，而徵求住戶同意仍是最重要的關卡。圖為內政部於北市松山區舉辦「老宅延壽」巡迴說明會。（翻攝自內政部）

老公寓增設電梯，真正的難關往往不在工程，而在住戶意願整合。本刊採訪信義富台社區管委會主委陳連壽，他直言，申請老宅電梯補助，找廠商、遞件申請都不難，工程期1～1.5年也不會太長，最難突破的是人心，「政府給我們加碼補助480萬，但如果沒有一半的鄰居簽下同意，蓋電梯就卡關。」而且補助要在修繕完工後，再向政府請款，意即初期住戶仍要掏腰包、支付修繕款項。專家提醒，搞懂3大魔王關卡，領補助最有感。

回顧2021年簽約、2022年動工、2023年完工，陳連壽說，同意書過半最難，「2樓鄰居說出入不需要電梯，怎樣都不簽，也有鄰居說自己住在低樓層，要少出點錢。」陳連壽挨家挨戶按門鈴親自拜託，花了半年時間解釋，「電梯屬於公設，可分回坪數給同意戶，這樣我們的房子多出1坪、還有漲價空間，終於得到鄰居過半同意。」

1、公寓少有管委會，全靠熱心人促成

以北市府的增設電梯同意門檻來說，必須是50％的區分所有權人+50％的建物持有部分都同意，才可過關；而中央的「老宅延壽」則必須是全體區分所有權人同意，計畫才可執行。

廣告 廣告

TVBS主播譚伊倫居住的永春富台社區，總計戶數180戶，但區分所有權人有232人，「我必須取得超過116位鄰居的同意書。」譚伊倫回憶，社區雖有管委會，但可惜無法得到支持。

譚伊倫當時找鄰居湘琴，召開區分所有權人會議，通過「蓋電梯」這項議案，她們四處奔波，「我不會照三餐按門鈴，對鄰居緊追不捨，反而是找熱心的鄰居一起塑造氛圍，在自家那一棟，或在管委會聊天時，討論蓋電梯的話題，讓大家感受到這件事能成。」譚伊倫笑說，剛坐完月子就為蓋電梯而忙碌，所幸最終得到過半同意。

2、門前空地要足夠

「不是每個公寓都能蓋電梯，要先評估門前的腹地夠不夠，如果踏出大門就是騎樓，這類公寓就無法增設電梯。」陳連壽說，以門口到水溝蓋的距離，屬於可用的法定空地深度，做為快速目測標準。

北市府對於增設電梯，提出「增設電梯七步走」的簡易口號，第一步便是「找空間」，也就是由電梯廠商調閱竣工平面圖，確認有無施作空間。

北市府都更處更新工程科科長陳俊全解釋，老公寓都是外掛式電梯，設在法定空地內，而法定空地的最外緣，就是基地界線、也就是水溝蓋的位置，「要在不超出界線、不侵占道路的情況下，為公寓裝設電梯，我們以『2.1公尺x2.1公尺』為基本空間。」

3、先出後補且非全額補助

目前社區進行全面結構補強及增設電梯工程，依據修繕程度，大約1,500萬元～2,000萬元不等，以北市南港區公寓為例，5層樓、連6棟，每層2戶，住戶總共54戶，整體修繕工程費1,520萬元，每戶分攤28.1萬元，若申請「老宅延壽」專案，可享最高補助960萬元，則工程費降為560萬元，每戶負擔減半、均攤10.3萬元。

「民眾仍要掏腰包付錢，並非全額補助。」內政部「老宅延壽」中央諮詢專線人員強調，申請補助的模式是「先出後補」，施工期為期1年完工，由民眾送件備查，地方政府核定後，補助才會下來。然而，比起全部自籌，政府已經付掉一大半（65％）。

資料來源：社團法人臺北市都市更新整合發展協會

更多鏡週刊報導

老宅蓋電梯1／中央+地方補助大撒幣 他只付15萬讓老公寓增值數百萬

老宅蓋電梯2／策略地區再加碼！挑對補助領更多 雙北人這招最划算