老宅補助沒有用？專家喊「治標不治本」：不如拿去蓋社宅





為什麼台灣住不下去？專家直言，政府每年花大筆錢在老宅修繕和租金補助，但真正受惠的只是一小部分屋主，多數年輕人和低收入族群根本看不到好處。與其「補破屋」，不如直接用這些錢去蓋社宅，才是解決問題的辦法。

台灣的都更和老屋問題 一拖就是幾十年

房地產部落客「賣厝阿明」21日在《賣厝阿明知識+》粉專上指出，現在很多老屋屋況差、設備老舊、空間小，住起來既不安全也不舒適。政府每年花在老宅修繕和租金補助的金額上看上千億元，對屋主來說或許有幫助，但這筆錢究竟讓多少人真正住得好？專家指出，受益者只是少數屋主，多數納稅人的錢都花在看不到成效的地方，這種方式根本不能解決大多數人的居住困境。

把這些錢拿去蓋社宅 情況就完全不同了

專家估算，若政府將每年投入老宅修繕和租金補助的資金改作社宅建設，十年內就能平衡居住問題，提供數十萬戶安全又標準化的住所。社宅不只是住的地方，它還可以搭配完善公共設施、交通規劃，整個生活品質都會提升。

「補老宅只能治標，不能治本。」

阿明指出，老宅即便修繕了，屋況改善有限，違建或老舊管線問題也難以一次解決；社宅則不同，一次性建設完成就能達到完整居住需求，安全、舒適、管理到位。這樣一來，更多年輕人和弱勢族群就能住得安心，公共資源也能發揮更大效益。

專家建議政府 設計一套「老宅換新宅」機制

阿明指出老屋住戶可以搬進新建社宅，而原有老宅土地則回收，由政府統一規劃再利用。這樣不只釋放土地，也避免都更和違建問題卡住形成死結。很多人認為台灣土地有限，但實際上公有地仍有不少，只要規劃得好，足以蓋足夠的社宅。十年下來，不僅改善居住問題，也能讓都市面貌整齊安全，避免老屋成為城市隱憂。

相比之下，現在政府花錢補老屋，對社會公平性也令人質疑。多數納稅人的錢，被用在少數老屋屋主的利益上，而真正急需住房的人卻看不到實際幫助。專家指出，社宅建設能讓公共資源造福更多人，讓更多人住得安心、住得好，而不是只補少數人的破屋。

社宅帶來長期穩定效益 創造社區整體價值

老宅補助只是一次性支出，屋況依舊老舊，問題容易復發；社宅則能以較低成本、長期管理方式，提供穩定住房，並且搭配都市更新，創造社區整體價值。

當然，老宅問題不能完全忽略。專家建議政府可保留必要的補助，但重心應從「補破屋」轉向「蓋社宅」。同時，搭配「老宅退場」政策，讓老屋住戶有安全的搬遷選擇，才能真正釋放土地，整合都市資源。這種做法，不僅解決居住問題，也能避免都更和違建問題長期卡住，讓城市更新有希望落實。

老宅補助只能治標 不能治本

阿明總結，如果還是一直補老屋，問題永遠解決不了。真正的出路，是把資源拿去蓋社宅，搭配老宅退場政策，才有機會讓更多人住得安心，也讓都市更新不再永遠卡在原地。十年規劃下來，台灣可能迎來一次真正公平、安全、可長期維護的居住革命，而不是繼續用納稅人的錢補少數人的老屋漏洞。

