老家協會到宅圍爐 陪伴眼盲獨老溫馨享年菜

老家協會辦理「春節送暖‧到宅圍爐」活動，由社工準備年菜到弱勢長者家中料理，提前與獨老熱鬧圍爐感受過年氣氛。(老家協會提供)

記者林中行／花蓮報導

農曆年前，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會辦理「春節送暖‧到宅圍爐」活動，由社工準備年菜到外出不便的弱勢長者家中親手料理，並邀附近個案同樂，熱鬧圍爐享用豐盛美味的愛心年菜。

老家協會表示，此次送餐對象為銅門的眼盲阿公，並邀請一位行動不便的八十九歲方奶奶及附近獨老長輩與志工們一起提前圍爐。

現年八十五歲的林阿公，是老家協會開案服務八年的獨老個案，獨居於銅門一間陋室內，正值寒假期間，社工帶著就讀小學的兩名女兒擔任小志工服務長者炒熱現場氣氛。

另一位八十九歲的方奶奶，行動不便須仰賴輪椅，由於住家位置處於地勢較低之處，出入需要經過長長的陡坡，因此除了就醫幾乎不會外出。

老家協會指出，方奶奶因為身體不便，所以方奶奶很怕麻煩別人，社工因此請來另一位參加的太魯閣族獨老用族語勸說，才讓奶奶同意出門，大家齊心協力將其推上陡坡，前往圍爐案家與大伙一起圍爐。

老家協會更準備春聯幫獨老案個一一貼上春聯，雖然林阿公眼睛看不見，但手指可以觸摸到春聯的紙質，鼻尖也能嗅到春聯特有的紙香，林阿公感動地說「原來這就是貼春聯的感覺」，相信這份感動會陪伴他溫暖過馬年。

老家協會執行長蔡智全表示，「春節送暖‧到宅圍爐」活動持續推動第八年，同仁就地取材利用長者家中的鍋碗瓢盆準備，不足的器皿再當日帶去，到宅圍爐增添一分「有人作客」的熱鬧，廣受獨居長者及貧家歡迎，他呼籲社會大眾多加關心弱勢長者的困境，一同成為後山邊緣的護欄。