老家有四個小孩！過年紅包「只願給兩個」原因曝光 網友戰翻

農曆春節將至，又是一年一度發紅包的日子了。示意圖／東方IC

一名男子最近正在考慮過年回老家時，要怎麼包紅包給小孩子。他說，哥哥、姊姊各有兩個小孩，但跟自己幾乎是零互動，只有姊姊的女兒看到自己會喊一聲舅舅，偶爾還會跟自己閒聊；姊姊的兒子只會揮揮手說：「嗨！」至於哥哥的兩個兒女更是從來沒跟自己互動過，所以這次過年只打算給有跟自己互動的小孩紅包。

原PO在Dcard閒聊板發文表示，他們幾乎每個週日都會回老家陪爸媽吃飯，但說實話，跟自己幾乎零互動。外甥女看到自已至少會叫一聲「舅舅」，偶爾還會跟自己胡說八道聊幾句，外甥大多時間在看電視，只會揮揮手說：「嗨！」

哥哥的兒女更誇張，兩個小孩從來沒跟自己互動過，也從沒叫過一聲「叔叔」，完全把自己當空氣，去年過年就沒有包紅包給他們，今年也打算比照去年。

原PO打算包給會跟自己聊天的外甥女2000元，只會打招呼的外甥200元，至於姪女和姪子都不包。「先說清楚，不是我小氣，也不是缺那點錢，而是我真的覺得紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」原PO問，過年紅包到底是「血緣就該包」，還是「基本尊重才能拿」？

有網友看後直言「還是乾脆都不要包紅包了。如果只讓特定的小孩沒拿到紅包，會讓他覺得被羞辱。私底下給自己喜歡的親戚錢、點心或禮物」、「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情勒了吧」、「你這樣不如都不要包。有拿的尷尬，沒拿的也尷尬。幾歲人了，不要一副死老人一樣，人家看到你就要打招呼」。

但是也有網友認為「不一定要熱絡但至少要打個招呼吧？一堆人還在那邊護航小孩，現在小孩越來越北爛不是沒原因」、「支持你！你的錢，你愛怎麼包就怎麼包，留言區也沒資格教你怎麼做事」、「父母沒在教你就都不要包啊，沒欠他們」。



