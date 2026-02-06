老家有4孩卻把他當空氣！ 他決定「不打招呼不給紅包」 全網吵翻了





過年時通常會給親戚的孩子紅包。但有網友提到，兄姊共有4個孩子，有的願意和他互動，有的卻連招呼都不打，直接把他當空氣，因此今年過年只打算給有跟自己互動的小孩紅包。

該名網友是在Dcard發文，表示自己幾乎每週日都會回老家陪爸媽吃飯，卻和兄姊的孩子沒什麼互動。姊姊的女兒看到自己還會喊一聲舅舅，偶爾還會閒聊幾句，姊姊的兒子則是大多都在看電視，看到自己只會揮揮手說：「嗨！」。至於哥哥的兩個小孩對自己更冷淡，看到自己時沒不和自己互動，甚至從沒叫過一聲「叔叔」，完全把自己當空氣。

考量到平時相處的情況，他打算今年的紅包給會和自己聊天的外甥女2000元，只會打招呼的外甥200元，至於把自己當空氣的姪女和姪子都不給紅包。並補充說明，去年過年就沒有包紅包給他們，今年也打算比照去年。他解釋自己這樣做的原因：「先說清楚，不是我小氣，也不是缺那點錢，而是我真的覺得紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」，他也想問問其他網友的看法，長輩的「過年紅包」到底是「血緣就該包」，還是要給長輩「基本尊重才能拿」？

▼原PO表示老家有4個小孩，但平時對自己的態度不同，他會將孩子平時的態度以此作為紅包金額與是否包紅包的依據。（示意圖／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，對於原PO的做法，眾人看法不一。有網友認為給小孩紅包是祝福，但並不是義務，依照和小孩的關係親疏決定怎麼給並無不可：「支持你！你的錢，你愛怎麼包就怎麼包，留言區也沒資格教你怎麼做事」、「父母沒在教你就都不要包啊，沒欠他們」、「不一定要熱絡但至少要打個招呼吧？一堆人還在那邊護航小孩，現在小孩越來越北爛不是沒原因」。

▼有網友認為有禮貌的孩子才能拿到紅包，但也有網友認為若幾個孩子間有明顯的差別待遇，恐怕引來不必要的紛擾，還不如都不給。（示意圖／取自Pexels）

但也有另一派網友從家庭和諧的角度出發，認為原PO固然沒有包紅包的義務，但過年時大家齊聚一堂，只給特定孩子紅包，紅包內的金額還不同，恐怕會引起不必要的麻煩，認為還不如一視同仁都不包：「還是乾脆都不要包紅包了。如果只讓特定的小孩沒拿到紅包，會讓他覺得被羞辱。私底下給自己喜歡的親戚錢、點心或禮物」、「你這樣不如都不要包。有拿的尷尬，沒拿的也尷尬」。

（封面示意圖／取自Pexels）

