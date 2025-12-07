老家被惡火燒光！樂觀正妹站殘骸前「微笑」合照 一席話惹哭網友

中國女子老家被惡火燒光，站殘骸前「微笑」引熱議。圖／翻攝自微博

中國湖南近日上演心疼的一幕，一名女子的老家因一場大火被燒毀，她趕回家時已成一片灰燼，不過她並沒有崩潰大哭，反而站在廢墟前面帶微笑拍了一張照片，說道「生活總愛跟我開玩笑」，並表示自己更關心的是父母的健康，讓人十分不捨。

綜合中國媒體報導，湖南懷化有名女網友近日在社群平台發布一張照片，畫面可見她一身全黑服裝，站在破碎的屋瓦上，背後一片焦黑，不時還冒出白色煙霧，雙手插在外套的口袋裡，露出一抹微笑。

然而，微笑背後更多的卻是心酸，女子透露，照片場景為父母在農村的老家，2日晚上家中不慎起火，加上住家大多以木頭搭建，導致火勢迅速蔓延開來，「當時爸媽還在看電視，一下子斷電了，然後頭頂上已經燃火了，我爸拉著我媽跑出來」，不料老家最終還是被大火燒得一乾二淨。

廣告 廣告

中國女子老家被惡火燒光，站殘骸前「微笑」引熱議。圖／翻攝自微博

女子表示，村民發現後急忙打電話聯絡自己，趕到現場時，發現房子已化成灰燼。她說，當下看到父母住了一輩子的房子全沒了，感到十分心痛，父母也抱在一起痛哭，種種絕望心情也讓人心疼。

「事情已經發生了，那能怎麼辦呢？」女子樂觀表示，生活總愛開玩笑，「還好自己愛笑」，如今逢變故，痛哭也無濟於事，只能坦然面對。她也強調，除了生死，「其他都只算擦傷。」

該篇貼文曝光後瞬間引起熱議，大批網友紛紛湧入加油打氣，「只要人沒事，就是最大的幸運」、「人沒事就好，上個月我們鄉也燒了兩棟，冬天一定要注意防火防電」。女子也大方回應「對，我只要我爸媽健康的活著」。



回到原文

更多鏡報報導

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍

2少女吃巧克力慘遭毒殺！幕後兇手竟是「父親小三」

超驚悚！短裙正妹疑躲正宮 高樓冒險爬水管「滑落一層」險墜樓