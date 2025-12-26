老實人在職場很吃虧？ 他嘆：會做事不如會說話





想在職場上發展順利，除了專業能力外，是否「會做人」也很關鍵。有網友表示，自己工作認真但個性老實，雖然專業能力被肯定，但有時覺得比起「會說話」相對吃虧，引發熱議。

該名網友在論壇Dcard上以「大家會覺得老實人在職場很吃虧嗎」為題發起討論，表示自己的個性比較老實，雖然工作態度踏實，主管和同事也認可他的能力，但他最近發現，「會說話及做人」才是影響績效成績的關鍵，感覺「專業90分+溝通70分的人，比不上專業70分+溝通90分」的人，感嘆像自己這樣安靜認真做事的個性似乎難以出頭。自己也想調整個性，成為更擅於表達的人，想問問其他網友的建議。

廣告 廣告

▼原PO表示自己個性比較老實，雖然會努力做事，但和能言善道的人比起來，似乎在職場上會比較吃虧。（示意圖／取自Pexels）



此話題吸引許多網友留言討論，不少人認同有時「會做人比會做事更吃香」：「情商高才能在社會上生存」、「很吃虧，會吵的才有糖吃」、「會講話溝通能省去很多麻煩」、「因為溝通本來就是一種比專業技能更稀有的專業」、會說、敢說的人在職場上真的很有優勢」。對於原PO的處境如何改善，眾人也提出建議，並認為：「千萬不要以為乖乖做事會有人看到，在該表現的時候展現，要刷存在感」、「與其改善環境不如換一個職場」、「只能當上主管職，或是找靠實力說話的工作」、「要跟對上司，如果上司喜歡提拔那種討好人的人，那就趕快逃吧」、「我覺得也很看重你的職場對專業與溝通的比重，90分的溝通如果大於90分的專業（給予情緒價值也是價值），或許適時的學習或轉換職場會是一個選擇」。

▼不少網友認同「會做人」對於職場發展會更有利，並指出「溝通也是一種專業」。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有網友指出，「做人」和「做事」兩種能力是可以並存的，可以設法提升自己與人相處的能力：「安靜認真做事不代表不會做人」、「老實人不等於不會做人」、「會做事跟會講話不是兩端，是同向的基礎能力，無論是只有專業不會溝通、還是只會嘴炮，我們給的評價都會很低，但有專業底的相對好救」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



卑鄙比友善更吃香！研究發現：前者一輩子可多賺1860萬

總淪職場透明人？3大原因讓老實人難升遷

工程師平時人和善 一開會「往死裡罵」 她驚：科技業常態？