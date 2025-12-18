老寶貝運動處方 在家也能持續鍛鍊

三個月的堅持和努力，讓這群活潑可愛的長者們迎來了屬於自己的結業時刻。在馬來西亞馬六甲的健康促進課程中，長者們通過專業設備跟隨醫護人員進行運動、鍛鍊身體，也逐漸感受到身體變得更輕鬆、心情更明亮。為了讓他們回到家裡、也能持續運動鍛鍊，物理治療師特別設計了居家運動計畫。

「我拿到的是最認真打卡獎，最亮眼進步獎，最認真打卡獎。」

接過獎狀，長者們笑得像孩子般純真快樂。三個月的堅持，讓他們體會到，動一動，身體更輕鬆，心情也更明亮。

長者 陳瑞群：「做了3個月(運動)，人比較輕鬆了 比較有精神了，腳就比較輕鬆 走路比較快一點。」

長者 陳妙鳳：「因為腿也比較有力，精神上也是會比較好，因為流了汗，我認為好像排毒這樣子。」

雖然這一季的長者健康促進課程已告一段落，物理治療師仍貼心準備了「居家運動計畫」，讓長者在家也能安全、自在地繼續鍛鍊。

長者 陳翠蘭：「還是要逼自己，多多少少一定要每天做一些動作，因為這個是為了自己的健康著想。」

物理治療師 何瑞玥：「有些運動平時是，需要借助這裡的器材，但我會盡量把他們在課程中做的動作，調整成 在家也能完成的版本，我希望他們在課程結束後，也能持續運動，至少每周都要訓練到，花一點時間照顧自己的健康。」

一路走來，醫護人員與志工用心陪伴，成為長者堅持下去的力量。

長者 陳幼涓：「感恩我們的醫師，因為醫師他會教我們對的方法，雖然我們很喜歡動，但是不是正確的，然後再來 還要感恩志工來協助，我們做不對 他就會來提醒。」

家屬 陳鈺珍：「我們(家屬)不用擔心，就是把家長送來這邊，因為這邊都是很安全，他們的人都是很有愛心細心的。」

「長者健康促進課程，我們畢業了，畢業了，我畢業了，我畢業了。」

這群活潑可愛的運動健將順利畢業，願他們繼續動出健康，活出快樂。

