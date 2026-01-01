老將出馬! 吳秉叡陪吳奕萱掃街 阮昭雄肯定劉品妡勤跑基層

政治中心／唐詩晴、戴亞倫、賴文軒 台北－新北報導

綠營初選倒數兩週，綠營新生代在母雞帶領下，全力衝刺基層，立委吳秉叡頂著低溫，陪同吳思瑤辦公室主任吳奕萱，到市場掃街拜票，爭取選民支持，曾在民進黨艱困選區，大安文山區，連任三屆市議員的行政院副秘書長阮昭雄，默默支持台北市議員擬參選人劉品妡的觀影活動，就連黨內女將，顏若芳、林延鳳，也出面站台。

元旦一早，民進黨立委吳秉叡，帶著立委吳思瑤辦公室主任吳奕萱，頂著低溫，前進新北新莊四維市場，沿街拜票，從蔬果攤到小吃店，兩人一一握手打招呼，就連機車騎士，也沒漏掉。

廣告 廣告

立委（民）吳秉叡：「希望大家能給新人一個機會，支持吳奕萱能夠通過初選。」

民進黨議員初選關鍵倒數 老將拉抬新秀期許成新戰力

吳秉叡介紹吳奕萱給新莊選民認識。（圖／民視新聞）

新北市議員參選人吳奕萱：「我帶著我在國會六年，總共加起來市議會十年的政治資歷，要服務新莊人，我的參選口號是新莊新宣言，也希望帶給新莊人一個新氣象。」

新年新氣象，有了吳秉叡手把手加持，讓新莊人更認識基層出身的吳奕萱，吳奕萱也許下新年願望，目標替綠營在新莊再加一席，翻轉藍白大於綠的新北版圖。

同場加映，投入台北市大安文山區議員選戰的劉品妡，包場電影院，和50幾位鄉親，一同觀賞台灣隊12強奪冠紀錄片"冠軍之路"，曾親自交棒給趙怡翔的阮昭雄，即便現在有政務官在身、不便助選，也低調藏身觀眾席，默默替劉品妡比愛心。

行政院副秘書長阮昭雄：「她本身也非常的勤跑，很多的服務案件她也是來親自來服務，我們期待未來的母雞要趕快產生，母雞帶領小雞的效應才能夠產生。」

不只老將傳承相挺，隔壁選區的顏若芳、林延鳳等綠營女將也來同框，打團體戰區域聯防。

民進黨議員初選關鍵倒數 老將拉抬新秀期許成新戰力

顏若芳、林延鳳等綠營女將與劉品妡同框，表達支持。（圖／民視新聞）

台北市議員（民）顏若芳：「自己在2014年也是從助理出身知道，從一個助理、從新人要去做參選，其實是一件非常困難的事情，祝福品妡在這一年年底也走向冠軍之路。」





台北市議員擬參選人劉品妡：「（冠軍之路）它是用電影的角度，然後來傳達我們運動家的精神，我們台灣的價值，我自己是學文化管理出身，所以也會希望說可以做一些，不一樣的文化管理，希望讓在地的民眾更認識我們大安文山區。」

初選進入關鍵倒數，民進黨老將拉新秀，期許黨內新人成為。

台北市議員（民）林延鳳：「未來大安文山的劉品妡議員。」

原文出處：民進黨議員初選關鍵倒數 老將拉抬新秀期許成新戰力

更多民視新聞報導

鳳山西站下的十萬星火！林岱樺三山造勢最終壓軸，海嘯民意宣告「市民最大咖」時代來臨

嘉義縣長初選倒數！傳總統欽點「他」 賴清德回應了

民進黨北桃誰出戰？徐國勇親曝人選考量 「這天」前完成提名

