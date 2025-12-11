老將拚連任新人卡位 競爭激烈
明年底市議員選戰已頻催戰鼓，台中市第四選區（豐原、后里）與第五選區（潭子、大雅、神岡）被視為「一級戰區」，本屆兩區分別上演11搶5、12搶6的激烈局面，下屆除現任尋求連任外，各黨新人紛紛投入，可預期仍是「參選爆炸」的戰場。
第四選區現任議員有國民黨張瀞分、邱愛珊、陳本添及民進黨謝志忠與民眾黨陳清龍。其中，82歲資深議員張瀞分從政超過30年，本屆是第9任期，是地方公認資深戰將，她雖曾提有意「讓賢」，但以其基層實力與親力親為風格，挑戰10連霸並非難事。
藍營除現任議員外，豐原區社皮里長涂力旋、翁子里長連佳振已提前掛看板、勤跑基層，展現強烈參選意願。綠營方面，謝志忠將競選連任，本屆落敗的廖芝晏在大罷免期間擔任領銜人之一，傳出有意再戰；具農會背景的蔡怡萱也已加入民進黨，2女都有意投入議員選舉。
另，民眾黨陳清龍明年將接任不分區立委，民眾黨已提名其妻連小華接棒參選。無黨籍王朝坤上屆議員任內因違反《農會法》被判刑1年、緩刑4年定讞，本屆被取消參選資格，下屆可能回鍋。
第五選區現任國民黨賴朝國、吳呈賢、民進黨周永鴻、蕭隆澤及無黨籍徐瑄灃都將競選連任；73歲藍營資深議員羅永珍則準備交棒給兒子陳清崧。
羅永珍表示，她從政近30年，受到鄉親長期支持，雖自信仍有實力再選，但地方需要新血，若順利交棒給兒子，她將轉往幕後「退而不休」，持續服務基層。
地方評估民進黨在第五選區有3席空間，除現任兩席外，大雅區上雅里長陳映辰、前市議員許水彬媳婦林鈺梅都有意參選。民進黨台中市黨部主委許木桂表示，第四、五選區老將與新人並進，若登記人數超過提名席次，將以初選決定最強人選。
