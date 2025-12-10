老將拚連任 政二代摩拳擦掌

新竹縣竹東縣議員彭余美玲（前左二）實力堅強，橫山縣議員張良印（前右二）則傳出有意爭取副議長。（邱立雅攝）

政二代羅俊傑有意參選新竹縣第八選區縣議員，推升選戰熱度。（邱立雅攝）

新竹縣議員第五到第八選區分別為新埔、橫山（尖石）、芎林、竹東（五峰），下屆選舉除芎林現任議員陳星宏將與鄉長黃正彪換位參選，其餘選區現任均將挑戰連任，新埔、橫山未傳出有挑戰者，但竹東應選名額多，已有政二代摩拳擦掌加入戰局。

第五選區的新埔鎮現任議員為范曰富、呂宛庭，范曰富擔任過2屆鎮長及3屆議員，地方實力堅強。呂宛庭雖是首任議員，但形象清新年輕有活力，加上擁有警義消系統背景支持，范、呂兩人連任機會不小。

第六選區橫山尖石縣議員張良印將繼續投入選戰，民國111年張良印以超過87％的得票率，擊敗對手當選。據了解，張良印此次來勢洶洶，目標要從現任國民黨團書記長挑戰副議長。

第七選區芎林陳星宏是補選上的首任議員，鄉長黃正彪兩屆任滿，同為國民黨的兩人將互換位置。陳星宏在113年6月1日補選時獲4480票，對手無黨色彩偏綠的彭信康獲2178票，傳出彭信康仍有意再戰縣議員。

第八選區竹東五峰有6席議員，4名老將彭余美玲、上官秋燕、楊昌德、林昭錡以及2名中生代黃豪杰、鄭朝鐘，6人均有意持續挑戰連任。

由於竹東為僅次竹北的第2大複數選區，搶入的新人也不少，包括民眾黨籍的鍾心渝表態將爭取黨部提名參選，現任代表吳俊民及前榮華里長林子丞，均有意代表民眾黨參選。

國民黨籍新人則有中央委員、縣黨部副主委羅俊傑有意子承父業，投入選戰，羅俊傑父親為前議員羅吉祥、母親為前鎮長張順朋，政二代參選推升選戰熱度。