老將續戰 政二代與白營卡位

苗栗縣第四選區涵蓋竹南、後龍與造橋，本屆9席議員中泛藍7席、綠營2席。現任議員葉忠倫轉戰竹南鎮長，釋出1席空缺，其餘8席均表態連任。地方人士指出，前後龍鎮長朱秋隆已現身地方活動，民眾黨蔡君婷參選並積極跑行程；政治第二代蔡平偉與已故議員劉順松之子劉治竑備受關注；無黨籍吳亭亭則可見穿競選背心身影。

苗栗縣第四選區總人口約13萬，應選9席議員，其中2席為婦女保障名額。本屆泛藍7席包括議長李文斌、林寶珠、廖秀紅、張佳玲、陳碧華、鄭秋風及廖英利，其中廖英利挑戰8連霸、林寶珠挑戰11連霸。泛綠2席為民進黨邱毓興及時代力量葉忠倫。隨葉轉戰竹南鎮長，釋出1席議員空缺，其餘8席現任者均表態連任。

廣告 廣告

地方人士表示，葉本屆在竹南鎮獲得5677票，釋出票源可能流向民眾黨蔡君婷；新生代吳亭亭與劉治竑可能承接基層及家族票源；政二代蔡平偉則具承接傳統藍營組織票的潛力；泛藍現任議員仍保有既有票倉，部分浮動選民支持將成選戰變數。

民眾黨蔡君婷獲創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌及主委賴香伶背書，近期密集走訪地方。政二代蔡平偉與已故議員劉順松之子劉治竑備受關注，前者承接家族三代地方資源，後者則有父親在後龍地區長期累積的基層支持。無黨籍吳亭亭雖未鬆口，但近期活動可見穿競選背心身影。

地方人士表示，前後龍鎮長朱秋隆若正式投入選戰，將對藍營現任議員票源造成影響，同時，綠營新生代基層布局積極，使競爭進一步升溫，現任民進黨議員邱毓興面臨一定壓力。若未來席次增額至10席，新席次的分布將視誰能掌握竹南鎮快速增加的科技移民與青年票源而定，年底選戰仍存在變數。