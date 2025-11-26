老將羅唯仁出走英特爾 台積電提告！引爆魏哲家人事管理問題 角力升溫

財經中心／綜合報導

護國神山台積電（2330）近來風波不斷！繼前資深副總羅唯仁退休後「帶槍投靠」英特爾，引爆業界震撼彈後，《鏡週刊》進一步揭露，台積電內部中生代接班布局也暗潮洶湧，董事長魏哲家陷入前所未有的兩難。內部人士直言：「這場人事博弈，恐怕比羅唯仁跳槽更棘手。」

老將出走 週刊爆魏哲家陷人事難題

據《鏡週刊》報導，羅唯仁在退休前不滿升遷安排，原希望延後退休、再上層樓，但申請未獲董事會批准，因此心生不滿。內部瘋傳出他臨走前影印20箱資料、火速跳槽英特爾，重演過去蔣尚義跳槽中芯國際的劇本。老臣出走，不僅讓魏哲家頭痛，也讓台積電高層重新審視人事接班的敏感問題。

中生代兩強對決 升遷案卡關兩月

報導指出，接班人選之爭焦點落在副總經理王英郎與張宗生之間。王英郎曾派駐美國亞利桑那廠擔任救火隊長，處理建廠與量產延宕，被外界視為「明日之星」。但負責先進製程的張宗生則掌握台積電技術命脈，為全球9成AI晶片市場的關鍵推手。魏哲家一方面看重王英郎的營運能力，一方面又難以忽視張宗生不可取代的技術地位，導致升遷案遲遲無法拍板。

內部暗潮洶湧 人才外流成隱憂

知情人士指出，台積電內部「中生代雙雄」的角力戰若處理不慎，恐引發更多人才與技術外流。報導形容：「這不只是升遷問題，更是護國神山未來10年競爭力的根基。」魏哲家深知，先進製程的重要性與日俱增，一旦內部不穩，將對全球半導體布局造成更深遠的影響。

