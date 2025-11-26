老將羅唯仁跳槽疑洩機密 台積電證實已提訴訟

台北市 / 綜合報導

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走台積電先進製程相關資料，後續跳槽英特爾，昨(25)日台積電首度做出回應已經對他提告，不過另外有平面媒體指出，他似乎是因為公司人事安排才心生不滿，至於是否真的有重要機密資料外洩，經濟部表示，將持續配合高檢署來調查。

前台積電資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會。」前台積電資深副總羅唯仁日前被爆出疑似帶走先進製程資料，隨後加入英特爾事件爆發後一週，台積電喊出要向他提告，台積電證實已經向「智慧財產及商業法院」提出對羅唯仁的訴訟，還提到在去年3月，羅唯仁轉調部門，不用再監督管理研發事務，但他仍要求要了解技術內容。

另外市場也傳出羅唯仁跳槽主因是不滿人事安排，希望能延後退休申請卻遭到拒絕感到不平衡，和碩董事長童子賢說：「黑白分明，也是涇渭分明，這條界線不要跨過去，這是職業道德，這次的個案上面，就考驗看看台灣，在智慧財產權的跨國處理。」

在智財權的跨國處理，立委(國)賴士葆VS.經濟部次長何晉滄說：「(看起來是有計畫的)，(等於是偷了台灣的技術)，(這裡面來講，他會不會是)，(美國政府埋了一顆棋子在裡面)，(有沒有想過這個問題)，當然我們不敢去預測這個部分，配合高檢署的調查，我們來提供相關的資料。」

經濟部承諾會全力配合，只不過眼前英特爾始終沒公開證實羅唯仁職務，高階主管網頁上不見他蹤影，羅唯仁是否還能繼續就任。聚芯資本合夥人陳慧明說：「當初，梁孟松，他不一定要給一個很大的職稱，梁孟松在武林的地位，以羅唯仁在武林的地位，應該是不會不受到重用的。」專家認為儘管老將跳槽，引發市場憂心技術外流，但事實上並不至於足以威脅到護國神山的地位，想和台積電全面競爭短期內還是言之過早。

