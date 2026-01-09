老屋也瘋狂！北市3行政區「高齡路段」單價破百萬 地段優勢完勝屋齡

台北市松山區撫遠街近一年來交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年高齡路段」。永慶房屋提供



台北市房價基期偏高，開發趨於飽和，「高齡中古屋」因地段優越與潛在都更價值，成為另類熱門選擇。房仲業者根據實價登錄，盤點近一年十大高齡交易路段，其中松山區撫遠街以平均屋齡50年奪下「最老路段」稱號，每坪69萬元的親民價與區域均價有著逾30萬元的落差，而大安區忠孝東路四段、松山區民生東路四段等地，即便屋齡皆超過40年，單價依舊穩站「百萬大關」，且超越行政區均價，顯示精華區的房產價值已跳脫屋齡束縛，地段的稀缺性與生活機能，才是支撐房價強勁韌性的關鍵。

根據永慶房產集團統計，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為北市「最年長路段」，近一年單價約69萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30.3萬元，不失為入主松山區的親民選擇。而士林區延平北路五段與信義區福德街，平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12.2萬元與17.5萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段多為早期發展的住宅聚落，路段上建物多以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。

房仲業者統計北市屋齡最高的路段，位於松山區撫遠街近一年交易的住宅平均屋齡高達50年居冠。永慶房屋提供

信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現驚人的保值力，其平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。陳金萍分析，該類路段多位於北市最核心的黃金地段，以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區的商圈核心，加上有多座捷運站，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，甚至略高於大安區平均單價0.5萬元。

而民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些；至於虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價2.1萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。

整體而言，北市十大高齡交易路段分布廣泛，涵蓋松山、信義、中山、大安等精華區。陳金萍提醒，這些路段不僅地處精華地段，還具備潛在的都更價值，不過，民眾在選擇較高齡的中古屋時，除了看重地段與機能，也應評估房屋安全性與修繕成本，才能找到理想居所。

