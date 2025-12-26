老屋再生的新篇章！台中「富興工廠1962」沉浸式生活提案，用五感探索未來日常

（圖／富興工廠1962提供）

以「老屋再生 × 生活美學 × 地方文化」為核心的富興工廠1962，今年正式邁入四週年。園區推出年度主題企劃《五感體驗未來生活》，以視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與味覺為策展軸線，串聯場域中的品牌、展覽與活動，將一棟走過一甲子的老工廠，轉化為一段可被行走、感受與實踐的沉浸式生活提案，帶領人們在城市舊城區中，重新想像未來生活的樣貌。

富興工廠1962前身為台灣首家化妝品公司「盛香堂」的發源地，曾生產雪芙蘭、賓士男士美髮品等經典保養品，是早年串聯地方產業的重要節點。團隊透過老屋再生計畫，完整保留工業建築語彙，包括梁柱結構、挑高樓層、舊木窗、花磚地板、防空洞與廠房格局，並以自然採光的半戶外動線串起穿透式中庭，讓歷史與當代共存。園區至今已囊括德國紅點設計獎Red Dot Design Award、iF設計獎與日本GOOD DESIGN AWARD等世界三大設計獎，成為空間再生與城市活化的代表案例，也逐步發展為結合設計、選物、餐飲與藝文策展的生活聚落。

四週年主題《未來生活探索之旅》從「五感地圖」出發，重新拆解園區內的每一個品牌與空間，讓感官成為引導生活的線索。走進富興，不再只是逛街或看展，而是在不同感知之間，找回對生活的主動選擇權。

在「視覺」篇章中，全新進駐的《俐落男士理髮廳 Slick Barbershop》，以昭和時代的和洋折衷風格，致敬盛香堂過往的美髮文化，成為園區最具話題的職人據點之一；日系生活選物《森美選物》則帶來 Posh Living 等自然系家居品牌，將綠色生活美學落實於日常；《小晴天－晴天花藝》透過花藝與老屋共構的空間設計，讓視覺成為自我療癒的起點。

「聽覺」由《黑膠玖玖俱樂部》鋪陳，在老廠房中播放黑膠唱片，讓聲音成為時間的載體，提醒人們在快速更新的科技之外，仍需要溫度與質地。

「味覺」則呈現出富興最具代表性的生活想像。榮獲米其林綠星的《地坊餐廳 TU PANG》，以在地節令與永續飲食為核心，推出呼應盛香堂歷史的「美妝概念套餐」，將味覺、氣味與儀式感融為一體；《水母吃乳酪》以乳酪蛋糕自動販賣機形式進駐，將最溫柔的家庭記憶轉化為城市甜點；《CölTail°》則結合精釀啤酒與調酒工藝，重新定義社交飲品的可能性。

在「觸覺」篇章中，《Soshh所拾-異國拾光選物所》以異國選物為媒介，讓材質、織物與工藝成為感知世界的方式，並推出印度蓋染體驗，邀請人們親手參與創作；而「嗅覺」則由香氛品牌《PAPILLON DOUX》領銜，透過數位香氛體驗與周年限定香氣，讓氣味成為延續空間記憶的隱形線索。

四週年期間，富興工廠1962同步推出多項限定活動。包含空間設計圈年度盛事《設計師之夜》，以「未來居所：永續 × 生活 × 設計」為題，邀集建築與設計領域講者對話下一個十年的生活想像；由杉畝藝術策劃的跨界特展《物的風景線──世界從我們坐下的地方開始延伸》，從一張椅子出發，建構結合材料、光線與香氛的五感觀展體驗；以及串聯街區的《島島永續市集》與《GOOD SHARE 玩具市集》，讓永續與懷舊不再停留於概念，而是成為可參與的日常選擇。

走過四年，富興工廠1962已不只是老屋再生的成功案例，而是一座持續生成的生活實驗場。透過五感策展，它邀請每一位來訪者放慢腳步，在歷史與當代之間，找回對生活的感知能力，也為未來的城市日常，提出更多溫柔而具體的想像。

富興工廠1962

地址：台中市東區復興路四段37巷2號

電話：04-2222-0538

營業時間：11:00-20:00（周一公休）

