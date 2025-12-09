「老屋容獎」遭指效益有限？內政部澄清：與都更、危老屬互補機制
即時中心／顏一軒報導
近日有媒體提出「香港宏福苑慘劇啟示：加速老屋重建」1事，引發社會重視既有住宅安全與居住權益保障。其中有關「政府提供老屋重建容積獎勵措施，惟成效不彰」、「都更危老修法方向偏離」等節，內政部今（9）日澄清，容積獎勵不是都市更新萬靈丹，必須兼顧對地區環境之衝擊及公共設施服務水準之容受度，再視都市更新事業需要適度給予，而老宅延壽與都更、危老是互補，而不是相互競爭；容積獎勵是工具，但不是唯一解方。
內政部說明，推動都市更新除了容積獎勵外，本部已宣布將擴大財務和專業支持等協助措施，包含初期健診、協力團隊、財務試算、法制諮詢等，就是要讓民眾更容易自行推動更新，共同協力改善居住環境，而不是只能依賴建商。此外，危老條例自2017年5月10日公布施行迄今，已達一定成效，惟老舊住宅數量仍多，除持續以鼓勵措施獎勵重建外，未來修法方向將推動中的老宅延壽納入法規體系，延長建物使用年限，強化居住安全，並提升建築機能與永續。
老宅延壽好康報你知。（圖／內政部提供）
內政部強調，真正的更新戰略，必須同時處理「願不願意」、「能不能」與「安全不安全」三個層面的問題，面對台灣已邁入超高齡社會，以及大量30年以上住宅老化的挑戰，老舊建築物如果沒有重建迫切性，透過適度的改善，即能符合生活機能，將有助於減少拆除與新建所產生的碳排與廢棄物，因此近期巡迴宣傳的「老宅延壽與機能復興計畫」，並不是要替代危老或都更，而是提供一條更務實的選項，協助還無法整合、或以高齡住戶居多的社區，先透過管線更新、立面改善、防水補強以及電梯與無障礙設施等高齡友善措施，兼顧高齡需求、社區韌性與減碳效益，讓高齡者樂於在地安養，也同時可以為未來重建預做準備。
內政部進一步重申，面對人口結構變化，中央持續推動多元社會住宅政策，包括直接興辦社宅預留部分比例供婚育宅使用，另同時增加社會住宅包租代管戶數，可有效調節空餘屋，同時配合老宅延壽，將在許多舊市區的老屋，經合理整修，也能加入社會住宅包租代管中，當前國內面臨人口老化、少子化、房屋閒置、氣候變遷與極端天氣的多重挑戰，因此住宅政策必須與時俱進。
「老宅延壽與都更、危老是互補，而不是相互競爭；容積獎勵是工具，但不是唯一解方」，內政部強調，政府將持續統整興建社宅、鼓勵民間參與包租代管、推動老宅延壽與綠建築標準，並促進都市更新與土地資源合理利用，透過全面、彈性、多元且兼顧公平正義與永續發展的住宅政策體系，讓全體國人都能享有安全、舒適、永續的居住環境。
原文出處：快新聞／「老屋容獎」遭指效益有限？內政部澄清：與都更、危老屬互補機制
