老屋換年金！台灣金聯結盟台銀留房養老 專業代管解決長者居住痛點

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍與台灣銀行總經理吳佳曉，就雙方業務合作契約書互換約文，在包租代管、信託業務互惠交流合作。台灣金聯公司提供



台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（1/26）日與台灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業合作，這也是台灣金聯繼上個月與台灣企銀簽署業務合作備忘錄後，再次締造公公合作的成功案例，尤其台灣金聯公司在資產管理產業、台灣銀行在金融產業，均居龍頭地位，雙強聯手進行跨域結盟，提供客戶最優質且多元的服務。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍與台灣銀行總經理吳佳曉共同出席簽約儀式。宮文萍在致詞時說，今年是台灣金聯成立25週年，走過1/4世紀，經辦出租案件已達數萬件，目前仍有500多件自有不動產出租中，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；而台灣銀行在信託服務方面，透過創新科技優化，以客戶需求為導向，優異的表現多次獲得金管會安養信託獎肯定，其深厚底蘊與卓越實力，相信可為雙方業務合作奠定成功的基石。

台灣金聯公司兼力興公司董事長宮文萍在簽約儀式致詞。台灣金聯提供

宫文萍指出，台灣金聯公司以全資子公司力興公司與台灣銀行異業結盟合作，就是以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。

宮文萍表示，根據內政部最新統計，截至2025年底，台灣地區年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，意即每4人就有1名年長者，加上地區建物普遍老化，整體居住環境對年長者並不友善，多數年長者居住在自有的無電梯舊公寓，常面臨行動不便又卻欠缺穩定現金流的困擾，若能將房屋委由台灣金聯包租代管專業團隊處理，另行租用有電梯的房屋或養生村居住，不僅享有房屋租金收入，也不用擔心出租管理、修繕點交、租約風險等繁瑣問題。

宮文萍重申，台灣金聯推出的包租代管服務相當多元，包租部分，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主亦可保留出租權；另提供代租，協助尋找合適租客或代找適合物件之服務。未來將進一步參與社會住宅包租代管推動事務，為民眾提供購屋、租屋全方位的服務。

