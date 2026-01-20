老屋新生與美食加藝術 二水鄉文創基地工坊和食成巷弄新亮點

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣二水鄉雖以農業生產為主，是一座純樸的小鄉鎮，卻孕育出許多低調卻傑出的在地人物，長年默默為家鄉二水地區的文化創意與地方創生注入能量。其中，在地知名藝術創作者邱福源，便將老家打造成結合美食、藝術與觀光的創生基地，成為巷弄間口耳相傳的特色景點。

在前鄉長許敏適(左一)的介紹下，讓國人看見二水鄉巷子內的精采景點與特有的人文藝術。（圖／記者周厚賢攝）

走進邱福源的老家創生基地，從鄰近的基督教會轉入蜿蜒巷道，一棟日式風格的老屋映入眼簾。這處由老屋翻新而成的空間，命名為「工坊和食」，象徵以美食為引、以藝術為眼，帶領遊客深入體會夫妻倆多年用心經營的成果。基地不僅門面充滿藝術巧思，一旁還設有邱福源的木工與鐵工創作工坊，二樓則規劃為藝術收藏與作品展示空間，陳列其木工作品與多年創作心血。整體空間流露濃厚的在地藝術氣息，皆是邱福源自郵局退休後，持續創作、不懈投入的累積成果。

工坊和食老闆邱福源展現他無師自通的工藝，言談間看見他對藝術與工藝創作的熱愛。（圖／記者周厚賢攝）

前二水鄉長許敏適表示，二水雖然人口不多，卻匯聚許多深藏不露的藝術工作者。邱福源不僅擅長木工與藝術創作，更長年投入公益，是難得的生活藝術家；再加上妻子精湛的廚藝，讓「工坊和食」提供的定食與簡餐兼具美味與溫度，成為可與都會美食比肩的私房據點。遊客造訪此地，不僅能欣賞巷弄中的藝術風景，也能品嚐用心料理，在慢步之間感受二水地區最真實、動人的地方魅力，成為在地觀光與文創發展的最佳縮影。