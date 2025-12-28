老屋申請扶手增設、改善高低差、鋪設防滑地坪及防墜設備等 內政部推出補助方案

臺灣已邁入超高齡社會，30年以上的住宅結構與設備也逐年老化，內政部提出補助計畫，補助方案目的是協助居民先完成必要的整建與機能改善。（攝影／鄭國強）

內政部26日在高雄市舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。劉世芳表示，高雄市逾69萬戶30年以上老屋，其中新興區30年以上的老宅超過2萬戶，本計畫預計於116年底前透入50億元特別預算，協助600棟屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕改善，包括結構安全性能評估、外牆修繕、漏水處理、管線更新、無障礙空間改善，以及增設電梯等都是可以補助的項目，高雄當地老房屋可望受益。另高雄市政府及建築師公會將協力合作提供民眾專業諮詢與技術服務。

劉世芳現場說明，臺灣已邁入超高齡社會，30年以上的住宅結構與設備也逐年老化，安全風險隨之增加，這幾天台東也發生有感地震，無論是住透天或公寓，遇到地震發生時，大家肯定會緊張。首先第一步就是要請專業單位先完成房屋耐震評估，確認整體安全性之後，方可透過老宅延壽機制及整合住民的居住需求後，進一步讓老屋改造為適合高齡者的「銀髮友善宅」，讓長者安心地安居，逐步實現「在宅健康老化、在地安老」的願景。

內政部出50億，協助高雄600棟屋齡30年以上改善

舉例來說，舊厝外牆的磁磚經過長時間風吹日曬雨淋或地震後，難免存有剝落風險，或者是屋頂出現漏水、室內浴室安全防滑設施不足、長輩膝蓋不好無法輕易上下樓梯、老鼠破壞電線及公共空間無障礙設施不足等狀況，這些問題民眾都免驚、免煩惱，因為舊厝換新衫的機會來了!無論是建築物立面修繕、屋頂防水及隔熱、老舊管線更新、增設電梯與無障礙設施等公共空間改善；住宅內部也可申請扶手增設、改善高低差、鋪設防滑地坪及防墜設備等通通都是老宅延壽補助項目。

內政部補充，老宅延壽計畫將以「棟」為補助單位，指同一建築物具有共同樓梯及出入口的住宅；而「戶」則指可獨立使用並分別登記所有權之住宅單位。

內政部長劉世芳今26日出席「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽_高雄場說明會致詞。（圖片來源／ 內政部）

補助方案目的是協助居民先完成必要的整建與機能改善，使老舊住宅在不進行重大重建前，先達到基本安全及生活機能水準，並配合未來如有都更或危老重建需求的可能性。以公寓為例，公共空間須至少選擇3項修繕項目，透天住宅則需至少選擇1項室外修繕，每項最多可補助65%。以4層樓公寓為例，最高可補助至960萬元/棟；室內空間則皆採加選方式，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢戶可加碼至30萬元。期能透過整體居住環境提升，使老屋成為符合高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」。

公共空間須至少選擇3項修繕，室內空間最高補助20萬元

高雄市政府工務局建築管理處副處長余俊民亦表示，內政部目前所推動老宅延壽政策非常重要的任務，市府希望透過公私協力合作方式，與中央共同推動，讓市民生活條件及品質更夠變得更好。

劉世芳最後說明，內政部已在臺北市大同區、松山區與萬華區、新北市三重區、板橋區、中和區及嘉義市舉辦7場巡迴說明會，也在其他場碰到跨縣市的民眾一起參與，顯示很多鄉親長輩都想要透過老宅延壽的機制來讓居住品質更加提升。此外，還要謝謝黃捷立委，他一直希望內政部能夠儘早到高雄舉辦說明會，透過面對面方式，向大眾說明有關專案受理期限、補助項目及額度等內容，另後續高雄市政府、在地建築師公會及輔導顧問團等都會積極給予專業協助，讓申請流程更加便捷。

