老屋翻新到頂級自宅，現代風透天宅實現全方位生活美學

每一座透天別墅，都是一個家庭價值與期待的立體化身。從為孩子預留的兒童房，到寵物能自在奔跑的花園與露台；從量身訂製的更衣室與飯店式衛浴，到能在冬夜點亮心緒的壁爐；甚至連二進式玄關、酒櫃、健身房、視聽室、琴房與投影螢幕，都訴說著這個家對生活品質的堅持。

實現居住者夢想的府邸，不只是建築，它是一個容納每位家人成長軌跡的場域。透天別墅，容納家人的夢想與情感，終將「自己的人生方式」精準寫進每一面牆、每一個尺度裡。讓真正的頂奢，不是價格，而是專屬；建築、空間裡的每一道光線、每個轉角與每個需求，都只為一個家庭而專屬存在。

106 坪透天別墅全屋翻修，開放式客廳、靜謐茶室與山景主臥的極致生活美學

106 坪屋齡四十年透天別墅，位於遠離喧囂的山林之中，透過樓層的區隔，細膩劃分出不同情境的生活空間，一樓開放式餐廚與客廳區串聯構成彈，性交誼空間，二樓靜謐茶室與瑜伽空間共享，三樓則擁有優越山景與豐富生活機能的私領域。

一樓公共區域以自然為靈感，將開放式格局發揮至極致。客廳與餐廚區整合成一片流動的大空間，院落引入的充沛日光灑落其中，讓視覺在光影中自由延展。設計師以一道弧形半高牆面作為空間的溫柔分界，15 度斜角讓動線更為舒展，而弧形牆體內藏的收納，兼具美感與機能；脫開的柱體之間嵌入鐵件層板，使光線得以穿透，成功虛化原本厚重的量體。

由於老屋結構限制，柱體位於空間中無法移除，設計師便以泥作將銳角修飾為圓弧，搭配線性光帶，使原本突兀的結構轉化為窗邊沉靜獨立的小場域，成為居住者在光影中放鬆的角落。

來到二樓，空間被轉化為更具精神層次的靜心場域。茶室以淺色架高木地板搭配深色茶几，形成視覺焦點，頂部以類拿鐵色調與優雅弧線、燈帶鋪陳，勾勒出穩重而雅致的氛圍。後方的弧形展示櫃靜靜托住屋主的茗茶收藏，使每一款茶都擁有專屬舞台，映照出屋主從事茶業的職志與生活美學。

三樓是屋主夫婦獨享的靜謐天地，一踏入便被溫潤的米色調包覆，柔和的氛圍彷彿自動將身心調至放鬆模式。這層樓將整棟建築最迷人的山景一覽無遺，並擁有專屬的客廳與餐廚區域，使夫妻倆能在不受打擾的環境中共享自在的時光。餐廚區域以特殊漆作為防濺背板，搭配精心設計的展示層架，男主人的藏酒與女主人的香水收藏在此成為生活的亮點。

進入主臥，溫暖的睡眠區擁有書桌兼化妝台的多功能配置，窗邊臥榻則創造了一處閱讀、放空都適合的靜謐角落。步入式衣帽間提供豐富的收納與吊掛選擇，使日常使用更為流暢。

50坪老屋重生現，現代風透天宅翻新讓天井採光、客製化餐廚融入生活

獨棟老房子最常遇到「格局不符需求」與「空間陰暗」的問題。而這棟現代風的的50坪透天老屋，經由設計師的規劃後，破除制式格局、引入天井後，使老房瞬間轉換為機能充裕的療癒系陽光住宅。

一樓以公領域為核心，透過拆除多餘隔間，釋放寬敞的大面積活動空間。客廳電視牆更透過灰色基底、特殊塗料與格柵堆疊出層次感，再加入電子壁爐作為視覺與情感焦點，讓聚會時光更添溫度。書房則配置長虹玻璃拉門，可開可闔的彈性使用，不論作為工作場域或臨時客房，都能兼顧隱私與空間感。

餐廚區同樣展現高度客製化，木工結合五金拉欄完成訂製展示架，讓杯具、調味料收納有序；以石材作為檯面的吧台，加入咖啡吧台與IH爐，兼具料理與待客功能，為日常注入滿滿儀式感。

將樓梯移位後，透過玻璃屋引光入室、豐沛的採光，讓家看來更明亮有氛圍，並以鐵件與石材廢料製作的梯身，獨特富有魅力，與日光相伴，宛如生活中的詩意節奏。

主臥室位於頂樓，清爽簡潔的設計鋪陳出柔和的睡眠氛圍。衛浴透過遮光罩設計，讓人抬頭便能看見晴空或星光，洗滌身心。而斜屋頂的設定，讓人彷彿睡在小木屋般休閒氛圍，讓整個家都舒心放鬆令人得以得到完善的休閒時光。

沐水空間設計／陳芷庭

地址：新北市三峽區介壽路二段138巷1弄98-7號

電話：02-86766828

Email：mu@mudesign.page

網站：http://mu-decoid.com/

