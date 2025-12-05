老屋翻新到頂級自宅，現代風透天宅實現全方位生活美學
編輯 陳思靜｜圖片提供 沐水空間設計
每一座透天別墅，都是一個家庭價值與期待的立體化身。從為孩子預留的兒童房，到寵物能自在奔跑的花園與露台；從量身訂製的更衣室與飯店式衛浴，到能在冬夜點亮心緒的壁爐；甚至連二進式玄關、酒櫃、健身房、視聽室、琴房與投影螢幕，都訴說著這個家對生活品質的堅持。
實現居住者夢想的府邸，不只是建築，它是一個容納每位家人成長軌跡的場域。透天別墅，容納家人的夢想與情感，終將「自己的人生方式」精準寫進每一面牆、每一個尺度裡。讓真正的頂奢，不是價格，而是專屬；建築、空間裡的每一道光線、每個轉角與每個需求，都只為一個家庭而專屬存在。
106 坪透天別墅全屋翻修，開放式客廳、靜謐茶室與山景主臥的極致生活美學
106 坪屋齡四十年透天別墅，位於遠離喧囂的山林之中，透過樓層的區隔，細膩劃分出不同情境的生活空間，一樓開放式餐廚與客廳區串聯構成彈，性交誼空間，二樓靜謐茶室與瑜伽空間共享，三樓則擁有優越山景與豐富生活機能的私領域。
一樓公共區域以自然為靈感，將開放式格局發揮至極致。客廳與餐廚區整合成一片流動的大空間，院落引入的充沛日光灑落其中，讓視覺在光影中自由延展。設計師以一道弧形半高牆面作為空間的溫柔分界，15 度斜角讓動線更為舒展，而弧形牆體內藏的收納，兼具美感與機能；脫開的柱體之間嵌入鐵件層板，使光線得以穿透，成功虛化原本厚重的量體。
由於老屋結構限制，柱體位於空間中無法移除，設計師便以泥作將銳角修飾為圓弧，搭配線性光帶，使原本突兀的結構轉化為窗邊沉靜獨立的小場域，成為居住者在光影中放鬆的角落。
來到二樓，空間被轉化為更具精神層次的靜心場域。茶室以淺色架高木地板搭配深色茶几，形成視覺焦點，頂部以類拿鐵色調與優雅弧線、燈帶鋪陳，勾勒出穩重而雅致的氛圍。後方的弧形展示櫃靜靜托住屋主的茗茶收藏，使每一款茶都擁有專屬舞台，映照出屋主從事茶業的職志與生活美學。
三樓是屋主夫婦獨享的靜謐天地，一踏入便被溫潤的米色調包覆，柔和的氛圍彷彿自動將身心調至放鬆模式。這層樓將整棟建築最迷人的山景一覽無遺，並擁有專屬的客廳與餐廚區域，使夫妻倆能在不受打擾的環境中共享自在的時光。餐廚區域以特殊漆作為防濺背板，搭配精心設計的展示層架，男主人的藏酒與女主人的香水收藏在此成為生活的亮點。
進入主臥，溫暖的睡眠區擁有書桌兼化妝台的多功能配置，窗邊臥榻則創造了一處閱讀、放空都適合的靜謐角落。步入式衣帽間提供豐富的收納與吊掛選擇，使日常使用更為流暢。
50坪老屋重生現，現代風透天宅翻新讓天井採光、客製化餐廚融入生活
獨棟老房子最常遇到「格局不符需求」與「空間陰暗」的問題。而這棟現代風的的50坪透天老屋，經由設計師的規劃後，破除制式格局、引入天井後，使老房瞬間轉換為機能充裕的療癒系陽光住宅。
一樓以公領域為核心，透過拆除多餘隔間，釋放寬敞的大面積活動空間。客廳電視牆更透過灰色基底、特殊塗料與格柵堆疊出層次感，再加入電子壁爐作為視覺與情感焦點，讓聚會時光更添溫度。書房則配置長虹玻璃拉門，可開可闔的彈性使用，不論作為工作場域或臨時客房，都能兼顧隱私與空間感。
餐廚區同樣展現高度客製化，木工結合五金拉欄完成訂製展示架，讓杯具、調味料收納有序；以石材作為檯面的吧台，加入咖啡吧台與IH爐，兼具料理與待客功能，為日常注入滿滿儀式感。
將樓梯移位後，透過玻璃屋引光入室、豐沛的採光，讓家看來更明亮有氛圍，並以鐵件與石材廢料製作的梯身，獨特富有魅力，與日光相伴，宛如生活中的詩意節奏。
主臥室位於頂樓，清爽簡潔的設計鋪陳出柔和的睡眠氛圍。衛浴透過遮光罩設計，讓人抬頭便能看見晴空或星光，洗滌身心。而斜屋頂的設定，讓人彷彿睡在小木屋般休閒氛圍，讓整個家都舒心放鬆令人得以得到完善的休閒時光。
沐水空間設計／陳芷庭
地址：新北市三峽區介壽路二段138巷1弄98-7號
電話：02-86766828
Email：mu@mudesign.page
網站：http://mu-decoid.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
輕奢共居 美好生活│24坪
本案為兩位從學生時代就熟識長大的閨密摯友一同購入，作為一起互相扶持共同生活的居所。一屋二瓦設計所面對24坪居宅，將原有3房改2房，並增設更衣室，注重每個空間的關聯性及獨立性，兩間臥室運用滑門方便兩間臥室日常切換，動線互通，關上拉門即能立刻擁有各自獨立隱私的空間，共享美好的日常幸福感。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
8:2的現代美式｜38坪
霽空如水，碧波蕩漾，蒼翠悠然河景在張馨&瀚觀室內設計巧手下，幻化為四季風情畫，不分晝夜輪播，成為空間最美裝飾，亦將自然閒適氛圍擴散至每一角落，譜寫美好恬靜時光。擁有ISO國際認證且具有北、中、南在地服務規模的張馨室內設計團隊，此次為個性獨立、有品味的女屋主，輕描8分現代、2分美式的舒心居所，使家如其人，溫柔且知性，散發獨有魅力。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
幸福御用化妝師 三十年老屋變網美宅
遁隱崇山的魅力宅邸，憑藉純白色系攫取眾人目光，搭配窗外環繞鬱鬱蔥蔥、層巒疊嶂的絕美景致，宛如一處遺世獨立的瑰麗祕境。事實上，該案場屋齡年屆半甲子，原是以木質調為主、配備冗贅櫃體的陳舊裝潢，甚至連天花都稍嫌浮誇華麗，難免給人幾分沉重不適的氛圍。對此，負責執掌操刀的王立崢設計師考量居住人口單純，故將客、餐廳與廚房齊聚起居樓層，打造開放式回字形動線，輔以借景手法，援引周遭陽明山系的自然綠意，擘造格外明敞通透的魅力空間感。 女屋主尤愛取材玻璃屋作靈感發想的餐廚區，及搭載外推門的美式露台；無論晨曦或深宵，懾人美景盡收眼底。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
板材指南針！美耐板、批批板、塗裝木皮板，特色應用一次掌握
隨著人們追求舒適且有質感的居家環境，在設計裝潢中材質扮演關鍵的角色，透過選擇適合的板材，不僅影響整體美感，更直接關係到耐用性與日常的使用便利。以下將針對三種常見的板材「美耐板」、「批批板」與「塗裝木皮板」，分享板材的特色與應用，幫助人們在挑選上可以有更多不同想法，讓居家環境能打造出更理想的生活品質。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 35
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 60
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1073
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 134
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 92
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 463