老屋翻新法式優雅宅，23坪也有臥榻、更衣室跟開放式中島廚房

今天要帶大家開箱十纆室內裝修設計的徐淑芬、潘湘宜設計師，規劃的23坪老屋翻新設計。準備退休的屋主原本就住在這裡，希望藉由重新裝潢化解樑柱多、空間陰暗的問題，讓未來的銀髮生活更舒適，一起來看看這次的法式退休宅吧！

玄關

1. 天井設計

一開始進入這個玄關感覺很迂迴陰暗，因此設計師在這裡建議屋主設計一個弧形天井，並結合感應燈，這樣不用特別去按開關，就自然而然有光線灑落，照亮這個特別陰暗的角落，與此同時弧形的造型也是回應貫穿整個空間的法式弧形風格。



2. 六角花磚落塵區+收納機能

再來可以看到這裡的落塵區，是設計師和屋主一起選定的六角花磚，讓玄關與室內有別，灰色系呼應整個空間的色彩。

原本的玄關又窄又擠，因此設計師挪用了一點公領域的空間作為儲藏室與收納櫃，這裡的櫃體規劃，同樣融入弧形造型為元素，下方留下透空的空間，可置放拖鞋或是經常穿的鞋子。



3.儲藏室

與收納櫃一體兩面的是儲藏室，設計師善用櫃體後方的畸零角落規畫了儲藏區，既分給玄關的收納櫃空間，也增加了儲物機能；門片的設計是結合了法式的元素，將把手隱藏在弧形線條中，讓門片的規畫更為細緻。

客廳

1. 展示櫃+電視牆

在這裡規劃了一個小平台，這裡主要是藉由立面45度角的切割，有效將玄關與客廳電視牆達到區隔，開放式的小平台處可置放屋主返家後的鑰匙等雜物，因為角度關係在客廳是看不到上面的物品的，達到遮掩的效果。而45度角的另一面，這裡設計師規劃上線性的光帶，讓角落光線明亮可擺放屋主的收藏品，另外就是屋主有些酒類收藏，因此結合長虹玻璃安排了有門片的展示收納櫃，避免藏品展染灰塵，又達到展示的目的。



再過來就是藝術塗料塗佈的的電視牆，展現雲霧般的質感，在上方用燈帶裝飾，洗出壁面的立體感。再過來則實用線條造型規劃的收納櫃門片，同時為了滿足屋主的收納需求，更特別的是甚至偷了窗簾盒的深度，規劃了收納櫃喔！



2. 沙發背牆

接下來看到沙發背牆，這裡則採留白的設計，融入整體空間弧形的元素，修飾壁面，為了化解這裡有一根大樑經過，設計師讓色彩統一不特別包覆，而是結合光條，創造出層次感，虛化大樑的存在。

餐廚

1. 中島兼餐桌

首先來看到這個中島兼餐桌，之所以這樣規劃是為了回應現代人的生活習慣，因此將用餐與吧台的概念結合，這樣的規劃也很符合屋主的需求，另外這裡再加了一盞造型吊燈，使整體有了視覺亮點。



2. L型開放廚房

為了讓整個公領域開放而明亮，在此處捨去一間廁所，將廚房的空間擴大，讓餐廚區域明亮而開放。

女主人不想如過去般窩在狹窄的廚房中做飯，因此有了現在的開放感，整體色系選用了灰色，加上石紋的防濺背板，既顯高級感，也用於呼應整體空間的色彩；另外L型的規劃機能充足，收納也很足夠，同時也在水槽旁邊做了透明的弧形防濺板，又符合現代人輕食油煙不會過大的需求。



3. 虛化大樑的設計

走出餐廚空間我們可以看到這裡有一個圓弧形的修飾，這個弧形修飾主要是為了修飾低矮的大樑，以弧形線條包邊創造出流暢的造型，也將客廳與餐廳等開放式公領域做出區隔。

走廊

儲藏室+掃地機器人的家

將原本老屋的三房改為兩房，解放的一房分給客廳與這個儲物空間，滿足居住者對收納的需求。



儲藏室的對面，則有一個掃地機器人的家。這個空間是運用L形廚房最難規畫的轉角處的作為收納空間，並分享部分深度成為這樣的空間，因為這個掃地機器人的家緊鄰廚房空間，因此也能供水，非常的方便！

主臥室

1. 床頭牆+梳妝台

床頭牆結合法式的弧形元素加上壁燈，在灰色系的空間中，整體看起來浪漫而舒適，旁邊有結合原有的結構柱而規劃的收納櫃。床尾的部分則是梳妝台結合電視櫃，並用弧形的造型櫃面修飾，延續弧形元素。



2. 更衣室

更衣室很特別的地方是，裡面有一扇窗可以引光入室，因此設計師將推拉門做得比較大片，結合藝術玻璃讓更衣室和主臥室的光線可以互通。而更衣室中的機能則是依照屋主的需求規劃的，讓整體非常實用又滿足需求！

