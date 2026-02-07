老屋翻新賺很大？他見老透天「整理完貴300萬」 網點2關鍵：一般人少碰為妙

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價不斷上漲，不少人轉向屋齡高的老屋尋找入手機會，而老屋翻修再轉賣也成為市場常見現象，然而，看似簡單整理就能加價出售的操作，實際是否真有利潤空間，也引發討論。近日，有網友發文表示，住家附近不少40至50年的老透天翻修後轉賣，讓他好奇這樣做到底划不划算。

有網友好奇「老屋整理完再賣划算嗎？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「老屋整理完再賣划算嗎？」為題發文，指出最近發現家中附近出現不少屋齡40到50年的老透天，大多為地坪不到20坪、兩層樓的格局，翻修內容多標榜全室電線汰換、室內牆面重新粉刷及簡易裝潢，但開價卻比同區未整理過的物件高出2到3百萬元。

原PO也提到，現在人工成本高漲，這類翻修多半只是基礎工程與表面整理，他好奇賣方這樣整理完再出售是否真的有比較划算，還是只是為了讓房子看起來比較新、比較好賣。此外，他也詢問網友們，「買這些房子需注意什麼？」

貼文曝光後引發熱議，不少網友直言，這種操作前提是「要買得夠便宜、有自己的工班」，否則其實不划算，「我岳父就做這個的，買屋況差的房子自己裝潢再賣掉」、「要有自己工班+確定買的夠便宜才划算啦，如果自己是統包更好」、「有自己認識工班這樣做比較合理」、「做短線喔 那要看你有沒有機會買到芭樂價」、「有配合的工班嗎？沒有就別碰為妙」。

也有網友站在買方角度提醒風險，「自己懂翻修再加上有配合工班，然後蠻多無良投資客翻修只做表面油漆輕裝潢，基本的水電謊稱有更新實際上根本沒有，換個新水龍頭和插座就當翻新了」、「別做，本來就不是主流產品，做了還會被買方嫌棄，還不如開始就維持原樣出售」、「說個白的，你整理過，買家反而不敢買，哪裡壞哪裡漏水看買了之後還要現金裝潢不出來，之後問題才浮出來更麻煩」。

