老屋翻新重塑格局機能！現代簡約質感居家，串連一家五口的溫馨時光！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 宸名設計有限公司

小編帶你看好宅

由老屋翻新的現代簡約風居家，將成為一家五口的生活新起點，在設計師的改造下，以溫潤的木調與純白為基底，承載著開放而通透的生活空間。藉由空間的適度開放，保有客廳、餐廚與書房之間的親密連結，讓家人隨時都能維持熱絡的對話互動、珍惜陪伴彼此的美好時光。



玄關入口處順應著開門的軌跡，劃分出獨立的落塵區，同時賦予充裕的收和穿衣鏡機能，玻璃屏風形成了與公領域之間的界線，為室內引入明亮的陽光，也帶來合宜的隱私距離。



公領域透過半身高的牆面及家具，自然界定出客廳、餐廳和書房的領域範疇。廚房區採用 L 型廚具規劃，讓備料和整理食材得以更加便利。而餐桌與中島以樑柱中心分立於兩側，讓廚房料理空間和家人的用餐時光，可以更加專注且富有隱私。



書房特別打造了寬敞的桌面空間，可以容納兩人同時使用，讓家人可以彼此陪伴，並貼心規劃插座區域，可以隨時為電腦、平板、手機等 3C 用品進行充電。而不做滿的牆面設計，讓視線可以自由穿透，更增進了家人之間的互動。

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設計師將格局依循著原有的十字樑柱分布，讓不同機能分立展開，更使其成為隱性空間分野，不僅巧妙地化解了結構的壓迫感，亦使各個公空間保留著開放與獨立的完美比例。

宸名設計有限公司／周士崴、陳晏緹

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