老屋翻新「天花板掉出白骨」 移工受困天花板2年慘成枯骨

泰國一棟民宅天花板，竟藏了一具人類遺體。（翻攝自臉書ปทุมธานีที่นี่ต้องรู้）

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）近日發生一起令人毛骨悚然的命案。一群裝修工人在進行老屋翻新時，意外在二樓天花板內發現一副完整的「人類骸骨」，揭開了一起失蹤長達2年的懸案。

「以為是巨蜥」 惡臭伴隨開工整個月

根據《Bangkok post》報導，現年59歲的裝修工人甘查娜（Kanchana Charoenthong）表示，自從上個月進入這棟位兩層樓透天厝工作以來，屋內就一直瀰漫著一股難以言喻的腐臭味。當時工人們並未多想，猜測或許是泰國常見的水巨蜥鑽進天花板內死掉腐爛。

廣告 廣告

直到週二（7日）新年連假結束復工，甘查娜準備修補二樓角落天花板的一個破洞。當她試圖將長棍伸入洞口探查時，一件毛骨悚然的事發生了——一顆人類頭蓋骨直接從天花板破洞中掉落，翻滾到她腳邊。

遺物揭身分：失蹤兩年的鄰家水電工？

警方獲報趕抵現場，在天花板上方發現了完整的骨骸、殘破的衣物，以及一把電線剪。更關鍵的是，現場還發現了一張柬埔寨籍移工的身分證，證實死者為29歲的邁克（Maikheu Chhean）。

根據46歲的鄰居阿德（Ad Thongpaen）回憶，大約2年前，社區內確實有一名柬埔寨移工突然消失。當時家屬焦急地四處尋人卻毫無音訊，最終只能絕望地返回柬埔寨，沒想到人竟然就在鄰居家天花板內。

奪命死因：一場修繕意外引發的悲劇？

為何死者會受困於狹窄的天花板空間？警方初步勘驗現場發現，遺體旁除了電線剪，還有一段被剪斷的電線。

警方目前初步研判，死者當時可能正在進行天花板內的電路維修或擴建工作，在作業過程中不慎觸電身亡。由於天花板空間隱密，加上當時正值疫情期間或人員流動頻繁，導致遺體在上方整整2年都未被發現，直到此次房屋大整修才重見天日。

更多鏡週刊報導

金色三麥把台灣人當盤子？前員工痛批「摳到極致」 網列違反勞基法細節

飛行時數破600小時！F-16V失聯飛官正面照曝 才剛度蜜月返國2天

泰國重拳打擊！ 截至2025年「超過7千家大麻店」宣布關閉