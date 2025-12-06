老屋翻新！整棟最高補助960萬 條件一次看

內政部正式啟動「老宅延壽計畫」。（示意圖／東森新聞）





家裡的長輩漸漸老了，住了幾十年的老房子也跟著一起「老了」，這就是台灣社會普遍面臨的「人屋雙老」現象。為了讓這些老房子也能跟上時代，變得更安全、更適合長輩居住，內政部正式啟動「老宅延壽計畫」。內政部常務次長吳堂安表示，這項計畫將優先到人口稠密、老宅多的縣市展開巡迴說明，鼓勵屋主善用政府資源，讓老屋也能變身成適合長者居住的「銀髮友善宅」。

鼓勵屋主善用政府資源，讓老屋也能變身成適合長者居住的「銀髮友善宅」。（示意圖／翻攝自pixabay）

內政部表示，本次補助對象主要鎖定屋齡達30年以上的合法建築物，涵蓋4至6樓的集合住宅，以及6樓以下的透天住宅。

補助項目分為兩大類

1.公寓公共區域修繕：

可進行管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備（電梯）及無障礙設施等。其中，住宅使用比例需佔1/2以上，最高每棟公寓可補助960萬元。

可進行管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備（電梯）及無障礙設施等。（示意圖／翻攝自pexels）

2.室內空間優化：

包含扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，主要針對公寓專有部分或透天住宅的全戶使用。最高每戶可補助20萬元，若家中有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。

內政部常務次長吳堂安表示，為解決國內普遍的「人屋雙老」問題，政府主動出擊，優先至人口稠密及老宅分布較多的臺北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明。今年底會先完成10場說明會，明年會陸續到其他縣市宣導辦理。

吳堂安補充，先前內政部已在新北市三重先嗇宮展開宣導，4日也在臺北市大同區進行說明會，希望能透過面對面的溝通方式，讓民眾深入了解最新資訊。內政部強調，將透過專案管理顧問團搭配簡易申請程序，協助民眾進行先期評估、作業整合及居家修繕專業輔導。同時，各地建築師公會也提供簡易諮詢服務，歡迎大家多加利用。

內政部呼籲社區或房屋所有權人，善用政府資源，在116年12月31日前踴躍提出申請，使老屋也能化身為高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」，實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

