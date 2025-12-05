老屋翻身1／別再苦等都更！ 老宅延壽6步驟拿下最高補助960萬

內政部「老宅延壽」計畫上路，補助老公寓修繕最高960萬元，民眾不必苦等都更。

老屋民眾不必苦等都更！內政部「老宅延壽」計畫拍板上路，全台老舊公寓及透天住宅可享修繕補助，凡是屋齡30年以上、4～6層樓的公寓或6層樓以下的透天厝，申請補助外部公共空間最高960萬、室內私人空間每戶最高30萬。

「都更漫漫長路，而這次政府提供修繕補助，能裝電梯、換管線、做防水隔熱，老屋民眾可安心居住。」房市專家蕭大立認為，對於原本不符都市計畫條件、缺乏開發誘因、長年拒於都更門外的老宅，這是一條行得通的新路，他列出6大步驟，申請補助一次看。

全台正陷入「人屋雙老」的窘境，住商機構觀察內政部數據，2025年第2季房屋稅籍住宅平均屋齡達34.1年，為自2009年第1季有統計以來歷史新高，其中，台北市以39.1年排名全台第4。

以屋齡30年來看，北市有67萬3,357宅全是老屋，比例高達73.8％居冠，全台老屋為554萬5,854宅，占比達59％，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台灣老屋改建速度不及屋齡增長，都會區的「老屋潮」是未來房市不容忽視的挑戰。

以北市南港區屋齡40年的連棟公寓為例，距離捷運站步行12分鐘，位於巷弄而非鄰近大馬路，未列在都市計畫範圍內，建商評估開發條件較弱，談都更不容易。

老宅延壽補助條件一覽

資料來源：都市更新入口網老宅延壽專區

都更不一定要拆掉重建，「老宅延壽」算是整建維護的方式，「用較少的錢、較短的時間，解決最急迫的風險，耐震、水電管線、昇降設備都能搞定，讓老宅翻新、家人安全，同時替房屋增添價值。」房市專家蕭大立說，都更拆屋後要搬走，暫時租屋外地達3～5年等待重建，但「老宅延壽」是局部修繕，仍可住在自己家，生活較安穩方便。

再以北市都更速度來看，2024年核定建物拆除執照為1,165宅，而北市屋齡超過30年的老屋就有67萬宅，「用住宅數除以拆照數，算下來北市老屋執行都更，光是拆掉重建就要等待575年，可說是緩不濟急的百年事業，而且不是每個老屋都有資格都更。」蕭大立認為「老宅延壽」專案，能改善「人屋雙老」的窘境。

全台主要都會區住宅平均屋齡統計

以南港公寓5層樓、連6棟，每層2戶，住戶總共54戶為例，申請「老屋延壽」6步驟如下：

因公寓沒有管委會，可由住戶推舉一位共同代表 取得半數住戶同意，進行耐震評估（結構安全性能評估），依初階或詳細評估程度，可享補助1.5萬元或40萬元 再取得全體住戶同意，8項修繕項目至少選3項，在紙本同意書勾選 檢具耐震評估、54份同意書等文件，向地方政府申請「老宅延壽」 通過並施工1年，完工後送交地方政府備查並請款 申請截止：2027年12月31日

而以目前該案整體修繕工程費1,520萬元計算，每戶分攤28.1萬元，若申請「老宅延壽」專案，可享最高補助960萬元，則工程費降為560萬元，每戶負擔減半、均攤10.3萬元。民眾可善用「老宅延壽」專區了解相關事項。

