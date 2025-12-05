老屋翻身2／老宅延壽8項修繕修哪裡？補助960萬誰能領？ 懶人包一次看

「老宅延壽」專案以增設電梯、外牆修繕等項目，可補助300萬～400萬元最多。（內政部提供）

剛出爐的「老宅延壽」計畫，正在雙北舉辦巡迴說明會，對於屋齡30年以上的公寓及透天住宅，提供多項修繕補助，包括公寓公共空間補助8項修繕項目，每棟最高補助960萬元，室內私人空間補助3項，每戶最高補助30萬元等，而政府的960萬元紅包怎麼領？本刊研究，增設電梯（昇降設備）、外牆立面修繕等項目補助300萬～400萬元最多，還有補助門檻、補助金額比例等，本文一次看懂。

內政部部長劉世芳指出，高齡老屋已成為重要的社會課題，特別是22％占比屬於4～5層樓老舊公寓，還有早期6層樓但無電梯的華廈，要在短期內全面更新重建，實在是緩不濟急。因此由國土管理署提出高齡建物「老宅延壽」機能復新方案，改善民眾居住品質。

1、公共+私人空間皆可補助

「大家都使用到的地方先修好，再談居家內部的升級，所以公共空間8項是必選，8項至少選3項，接著再加選，室內私人空間的修繕也可享補助。」房市專家蕭大立說，先談共用，再談專用，老宅延壽的核心在「公共空間優先」，接著才是室內私人空間，私人空間補助以戶為單位，每戶可享補助最高20萬元。

以公寓的公共空間來看，政府提供8項補助項目，包括：增設昇降設備（電梯）最高400萬元，立面修繕（外牆磁磚、拉皮等）最高300萬元，公共管線更新（水電、排水系統）最高50萬元，每項工程費用補助比例最高65％，總補助金額最多達960萬元。

室內私人空間則有3個項目選擇，包括無障礙設備、水電管線更新等，居家加裝扶手、防墜、改善壁癌、結構強化等，都屬於室內安全優化內容。

2、3類族群加碼補助

除了公共空間最高補助960萬元，室內私人空間補助也有感，每戶最高20萬元。

若家有65歲以上長輩，跟長照2級、中低收入戶等3類族群，同樣屬於「高齡弱勢戶」，私人居家空間從原本的一般戶補助20萬元，可加碼50％補助達30萬元，對於長輩同住的家庭，可為住宅升級防護力，減輕修繕的支出。

3、同意門檻分2階段

申請資格以住宅對象為主，國土管理署提醒，公寓的公共空間修繕，必須超過1/2為住宅使用，而居家私人空間以住宅為限，補助對象不得為法人。

至於同意門檻，分為2個階段：

第1階段耐震評估：取得過 半數所有權人 同意。

第2階段送件申請：取得全體所有權人同意，並推派共同代表提出申請。

公寓型修繕補助項目

資料來源：都市更新入口網老宅延壽專區

