老屋翻身3／老宅延壽65％費用政府幫你出 專家揭3大關卡避免白忙一場

「老宅延壽」計畫並非申請就能受惠，民眾可掌握3道關卡，避免白忙一場。

老公寓想修繕，政府就埋單？「老宅延壽」補助最高960萬元，雖然比都更流程更簡便，但它並非「申請就有，人人受惠」，補助要在修繕完工後，再向政府請款，意即初期住戶仍要掏腰包、支付修繕款項，另外還有申請資格、鄰居不同意等因素，真正的難題往往不是工程，而是「人」，專家解析3道關卡，避免白忙一場。

「不少屋主看到補助金額960萬元，就自動忽略補助金額占全部的比例。」房市專家蕭大立提醒，「老宅延壽」的補助明確指出，僅支付工程費用的65％，其餘35％仍必須由住戶自行分攤，還有3道關卡先釐清。

1、先出後補且非全額補助

目前社區進行全面結構補強及增設電梯工程，依據修繕程度，大約1,500萬元～2,000萬元補等，以北市南港區公寓為例，5層樓、連6棟，每層2戶，住戶總共54戶，整體修繕工程費1,520萬元，每戶分攤28.1萬元，若申請「老宅延壽」專案，可享最高補助960萬元，則工程費降為560萬元，每戶負擔減半、均攤10.3萬元。

「民眾仍要掏腰包付錢，並非全額補助。」內政部「老宅延壽」中央諮詢專線人員強調，申請補助的模式是「先出後補」，施工期為期1年完工，由民眾送件備查，地方政府核定後，補助才會下來。然而，比起全部自籌，政府已經付掉一大半（65％）。

2、不同意戶壓力測試

至於已達老宅門檻卻有不同意修繕的鄰居，蕭大立認為，這才是社區自治的壓力測試，「修繕的迫切性，不至於用到公權力，無法強制執行施工、拆除、遷讓等，政府只是提供補助、鼓勵市容更新的角色，但整合住戶意願，仍要回歸社區居民的凝聚力。」可鼓勵住戶參與內政部舉辦的巡迴說明會，掌握更多細節。

內政部「老宅延壽」巡迴說明會一覽 / 資料來源：都市更新入口網老宅延壽專區

除了軟性說服之外，蕭大立建議，也可著重在房屋增值，因為老宅延壽的價值不只是房屋翻新，而是資產不再加速老化，「中古屋市場會出現明顯的兩極化，尤其是有拉皮整修和從未整修的老屋，以實價登錄來看，同樣條件之下，有增設電梯、外觀拉皮的公寓，房價會有2成以上的差距。」蕭大立說，政府幫你出一大半，住戶支付的35％自備款，讓居住更安心，也等於是買一個未來的接手性。

3、4種狀況無法補助

公寓整棟都是單一所有權人持有，已申請建照、拆照或地方政府認定必須拆除，已進入都更程序，曾經申請相同補助項目等族群，排除在「老宅延壽」的補助之外。

