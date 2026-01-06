老屋華麗轉身！東勢地所「昭和屋」啟用 打造地籍重測展覽與社區空間

昭和屋啟用嘉賓合影





東勢地政事務所日前接管一棟昭和時期興建的日式老屋，經重新整理後以「昭和屋」為名，打造兼具「地籍圖重測歷程回顧展示」與「社區交流共用空間」的複合式公共場域，於1月5日下午正式對外開放。

昭和屋內部空間

地政局長曾國鈞表示，自111年以來，市府為釐清土地邊界維護市民產權，致力投注於山城地區地籍圖重測、非都市計畫區圖解數化地籍圖整合、圖根點佈建，轄管的東勢地政事務所整合歷年整理的成果，進而利用接管的百年老屋空間，展示歷年來辦理的過程、成果與珍貴紀錄，並陳列各年代使用過的專業測量儀器，包括經緯儀、水準儀及近年導入的數位測繪設備，凸顯從傳統到現代的技術演進，讓民眾能更直觀理解地政專業於國土管理上的重要性。

除了業務展示外，昭和屋也正式成為社區共用活動空間。當天的開幕活動中，由地方紳士協會與志工到場協助布置與導覽，並與附近居民共同參與空間啟用儀式，展現社區共同營造的精神。未來屋內和室、小型討論間以及戶外禾埕亦將提供社區團體作為沙龍與活動休憩、小孩玩耍的場域，促進居民交流連結。

昭和屋內部空間

啟用當日包括地方民代、東勢區公所、地政局、客家事務委員會、地稅局、各地政事務所同仁及在地居民皆到場參與，當地東勢高工建築科亦由科主任帶隊率領同學至現場交流，氣氛溫馨熱絡。

東勢地政事務所期盼透過昭和屋的啟用，使民眾更認識地政業務的價值，同時提供社區更友善的公共空間，持續推動地方文化再生與公共服務的深度連結。

