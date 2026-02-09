老屋裝電梯有解？新制「半數住戶同意」可申請 新北最高補助340萬

老公寓增設電梯工程完工後，長輩上下樓不用再辛苦爬樓梯。新北市都更處提供



受惠於中央新制降低同意門檻至50%，且簡化審核程序，新北市永和區一棟屋齡40年的老舊公寓順利於去年年底完成增設電梯工程，讓長輩能輕鬆上下樓購買年貨。都更處表示，為推動高齡友善無礙環境，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助340萬元。

中央新版整建維護補助2025年9月發布，不僅將同意門檻降低至50%同意即可，行政程序也大幅簡化，根據新北市都更處資料，新北市增設電梯單案最高補助金額為340萬元，適用對象為都市計畫範圍內屋齡超過25年、5層樓以下公寓，申請門檻則優化降低至50%同意或區全會決議，截至115年1月，市府已累計受理36案、核定23案，超過160戶家庭受惠。

新北市都更處處長康祐寧表示，市府為排除民眾對程序繁雜或資金不足的疑慮，主動採取經費補助、專業現勘諮詢及社區說明會等策略。以往增設電梯最難突破的一樓空間退讓，以及全體住戶同意權，在114年9月新制實施後，不僅行政程序大幅優化，申請條件也更趨務實，讓社區能在更高效率下凝聚共識。

新北市永和區永平路一處老舊公寓住戶李先生表示，夫妻倆都已超過70歲，在同棟五樓住戶發起增設電梯後，一樓住戶顧及大家都是多年老鄰居，隨著年齡增長，對增設電梯有迫切需求，全力配合及支持，讓電梯工程順利在春節前完工使用，現在住戶採買年貨不再畏懼提重物，長輩們也能輕鬆下樓參與社區活動。

新北市永和區一處老舊公寓完成增設電梯案，市府人員特地前往致贈馬年春聯給住戶和施工團隊。新北市都更處提供

不過在政策釋出老屋增設電梯利多的同時，民間也有不少專家抱持不同看法，部分意見認為老屋獲得各項修繕補助，將導致參與都更意願下滑，然而早年設計結構不如現在嚴謹，且多年下來也有結構老化問題，在經過長年地震損耗後，是否還能應對未來地震災害，恐怕只有倒塌那刻才知道。

此外，有專家直言這項政策恐將矛盾衝突留給民眾，過往一樓因使用不到電梯，往往是不同意戶，如今放寬申請門檻，若在未取得一樓住戶同意的情況下強行通過裝設電梯，未來電梯修繕保養等費用，一樓勢必不願意繳納，等同將衝突留給民眾解決。

