老屋設計Before & After｜以洄游為名重塑45年老屋 打造與自然為伍的靜謐山居生活

基隆除了廟口夜市、漁市港景與湛藍海景，也擁有自然、無污染的野溪山林，行經國立海洋科技博物館容軒園區綠色隧道旁，有一棟歷經 45 年風雨的獨棟公寓。這座老屋因長期閒置而荒廢不堪——前院鐵皮屋頂鏽蝕、樓梯踏階破損，車位深度不足；後院雜草叢生、落葉淹積、排水不良，潮濕與白蟻問題更讓屋內生活幾近無法承受。大門設計失衡，開門見灶、前門對後門的格局，甚至引發風水疑慮；火車站的噪音也讓居住品質大打折扣。宇肯設計總監蘇子期選擇尊重老屋原有結構，透過空間重整而非拆除重來，展現對土地與資源的珍惜，也在引景入室下，讓自然成為這個家的美好日常。

（前院施工前）

（前院施工後）

解決老屋過往的封閉、陰暗、失序

進入屋內，最直觀的感受是沉重與壓抑。長久未維護的管線與電力系統，讓家中安全隱患重重；封閉的牆體與錯綜的格局，阻隔了光線與空氣的流動，使室內長年陰暗潮濕；而傳統的建材老化，反射出歲月的痕跡，也讓整體空間缺乏美感與舒適感。前院與後院的荒廢，不僅影響採光通風，更與自然環境失去了對話的可能。

（客廳施工前）

（客廳施工後）

引景入室，與自然共生

宇肯設計總監蘇子期將此案以「洄游」為靈感——生物沿特定路徑規律移動，如同火車軌跡，起點亦是終點，終點亦是起點。有鑑於人類的生存行為過往破壞自然，而現代生活則需重新思考如何與環境共存。因此設計的核心，是引景入室：不只是將戶外景觀帶入室內，更是創造室內外的呼應與互動，使自然光、通風與視覺延伸成生活的一部分。

（客廳施工前）

（客廳施工後）

前院重生

在前院，原本不足的車位深度，透過陽台尺度重整與鋼鋁構件設計被巧妙解決。鋼構樓梯與鍍鋅鋼板圍邊相結合，不僅保障安全，更營造出整體視覺的和諧感。屋頂採用安全膠合玻璃，讓藍天白雲的光景成為每日生活的一部分，最大化自然採光與通風，減少對能源的依賴。前院同時導入植栽計畫，打造生態友好空間，使住宅成為城市中的微型自然棲息地。

（前院施工前）

（前院施工後）

玄關部分，宇肯設計總監蘇子期以九十度轉向配置處理大門風水疑慮，形成內外玄關漸進式動線，不僅保護居住隱私，也改善隔音，解決火車行駛的噪音問題。這種處理方式融合了中國風水智慧與現代生活需求，將傳統哲學轉化為實用設計手法。

（玄關施工後）

後院的永續創新

後院則以水土保持與排水規劃為核心。設置擋土牆導水溝、花圃及隱藏排水溝，有效排除下雨積水與土壤侵蝕。透過雨水收集與再利用，體現永續創新理念。如此一來，荒廢的後院不僅重獲生機，也成為環境永續與生態觀察的延伸場域。

（後院施工前）

（後院施工後）

室內空間重整

在屋內，宇肯設計總監蘇子期打破傳統封閉牆體的制式化格局，建立自由、流動、靈活貫通的空間特色。在手法上包括公私領域以虛實配置區分，既保有隱私又不失整體開放感；窗戶與門的尺度重整，確保光線與空氣自然流通，配合節能隔音門窗，使生活場域符合節能減碳的目標。

（客廳施工前）

（客廳施工後）

材質上，選用拋光石英磚、天然大理石、環保優易石、超耐磨地板、科技木皮板與鍍鈦鋼板等，兼顧美感、耐用與永續性。空間中特別規劃候鳥及金屬銀魚裝置藝術，不僅呼應在地生態，也象徵人與自然的密不可分。室內外景觀透過材質、光影與植物互相交融，使住宅呈現與環境共存的和諧氛圍。

（客廳施工後）

智慧系統與被動式設計

設計不僅止於美學，更融入科技與環境智慧。屋內安裝高效能溫濕度管理系統，搭配被動式通風與採光設計，實現室內環境的主動節能。智慧系統精細調節能源使用，不僅降低碳排放，也提升居住舒適度，讓退休宅成為可持續生活的典範。

（客廳施工後）

重視起居環境打造舒適生活

主臥回歸生活本質，其床頭主牆以岩灰意象的格柵板鋪陳層次，沉穩中蘊含人文溫度；選用超耐磨木地板帶來腳步下的溫潤日常，搭配塑鋁防水百葉門窗，回應地理環境需求，兼具抗潮、抗汙、防焰、防白蟻與環保綠建材特性，讓設計不只好看，更貼近長久安心的生活。

（主臥施工後）



衛浴以明亮舒適與機能實用為核心，融入綠色意象元素，呈現沉穩而自然的生活紋理。搭配塑鋁防水百葉門窗，選用環保綠建材，回應地理環境條件，讓設計在細節中兼顧美感、耐用與永續，貼近日常所需。





（衛浴施工後）

回歸自然與生活的平衡

在宇肯設計總監蘇子期的巧手改造下，這棟65 坪的老屋重生為與自然共存、舒適而充滿生命力的居所。前院、後院、室內空間皆以人性化尺度與自然元素相呼應；光影、通風、材質與智慧系統交織，打造永續、節能、健康的生活場域。老屋的生命軌跡得以延續，居住者的生活與自然環境亦達成和諧共生——這正是「洄游」精神的現代詮釋。

（客廳施工後）

