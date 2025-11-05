老屋變身時光機，看你笑的甜蜜蜜！台北港風攝影棚重現復古時光

編輯 張若蓁｜圖片提供 黑晶室內設計

小編帶你看好宅

位於台北市的這間 31 坪老屋，由小王子影像重新打造為租借攝影棚。空間以時尚復古為主題，規劃出台式廚房、傳統理髮廳與老式戲院等場景。老屋搖身一變成為時光機，猶如穿越時光的長廊，帶你回到那年迷人的復古年代。在光影之間，看你笑的甜蜜蜜，成為記憶裡最動人的畫面。



攝影棚玄關為一條由水磨石鋪陳的通道，磚紅色牆面與墨綠色門片的補色碰撞，帶來強烈復古的視覺效果，也為攝影棚風格主題破題。順著走道往裡走，兩側各有一間時光場景，左邊是老式理髮廳，右邊是復古廚房。磚紅牆面透出老時代的純樸，霓虹燈與復古招牌閃爍著熟悉的街景記憶。廚房裡的紅磚地板、海棠花玻璃和鐵窗花，讓光線在空間裡變得柔和又迷人。可實際使用的中島吧台，不論是拍照、拍片還是直播都能靈活變化。再配上春聯與年節小物的點綴，整個空間多了幾分人情味，也更有家的溫度。



廣告 廣告

不同於以白牆為主的攝影棚設計，這間港風客廳以灰色天花、寶藍牆面營造出深沈質感。花布沙發與木質家具錯落其中，仿若老上海宅邸的起居間。光影之間，柔情流轉，舉手投足都藏著一抹閨秀的優雅與從容。再往內走，王子大戲院的造景映入眼簾。立面以暖灰與薄荷綠勾勒，色調柔和卻不失戲劇張力。一側角落則重現傳統流水席的設計，紅桌紅椅與大大的囍字，讓人彷彿置身於老時代的婚宴場景，熱鬧與喜氣在空氣中流動。



小編的最愛

化妝間隱身於壓花玻璃之後，木質鋪陳出溫潤沉穩的氛圍。梳妝台周圍環繞著一圈柔光燈泡，宛如百老匯明星的專屬化妝鏡，不論是拍攝前的準備，或是角色之間的轉換，都能優雅應對。盥洗空間以挑空造型的紅磚作為屏風，綠色磁磚攔腰牆則為整體增添一抹時髦質感，在現代與復古之間，勾勒出一種沉靜而有氣韻的平衡美。

黑晶室內設計／張欣慧、郭亮君

地址：台北市內湖區民權東路六段180巷6號10樓之6

電話：02-87911363

Email：bcsince2009@yahoo.com.tw

網站：http://www.bccd.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>黑晶室內設計

立即聯絡>>>黑晶室內設計