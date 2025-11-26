老屋首購族注意！51％住宅屋齡逾30年 這缺點讓專家直搖頭

老公寓優缺點明顯 （圖／TVBS）

在台灣房價高漲的環境下，老屋因總價較低而成為許多小資族的購屋選擇，但老屋也伴隨著許多問題需要考量。根據內政部資料，全台灣屋齡30年以上的房子比例高達51%，住宅平均屋齡達32年。專家分析指出，老屋雖有價格便宜、公設比低、實際使用坪數較多等優點，但屋況差、需整修、安全結構問題、貸款條件嚴苛等缺點也不容忽視。購買老屋前必須仔細評估土地建物權狀、違建問題、屋況及貸款情況，以避免後續衍生更多問題與額外支出。

廣告 廣告

老公寓優缺點明顯 （圖／ＴＶＢＳ）

住在台北市中正區近六十年歷史老公寓的鍾先生表示，雖然老舊公寓因為實際使用坪數多且位處精華地段，房價相對便宜，仍有許多房仲上門詢問委託，但老屋生活面臨諸多不便。鍾先生說，公寓沒有電梯，每天爬五樓非常辛苦，管線老舊會產生異味，且因建物年代久遠，病蟲害問題在公寓較常發生。即使老屋價格較為親民，鍾先生也提到價格差距的現實問題。他表示老公寓無法與隔壁新建案每坪八十幾萬、九十幾萬的金額相比，面臨高價市場但無法以高價賣出的困境。

房地產專家何世昌指出，老公寓最大優點是坪數比較實在，虛坪少而實坪多，且在價格部分相對於大樓產品而言單價便宜許多，因此對於想要在大都會區落腳的購屋族群，購買老公寓可以大幅降低購屋負擔。然而，老屋在貸款方面存在困難。房產專家賴志昶表示，老屋齡的中古屋在貸款上相對具有難度，因為這樣的建物市場價值較低。如果沒有面臨大馬路，或只位於小巷內且沒有都更前景，銀行鑑價會相對困難，貸款成數或條件也會較差。

全台灣屋齡30年以上的房子比例高達51%，住宅平均屋齡32年（圖／AI生成）

危老重建推動師施亮州強調，許多老房子都更困難是因為鄰房不願意配合，可能等待數年甚至數十年都無法實現都更。他說，如果購買的是透天或一二樓單位較容易談，但若是五樓六樓，只要其中有一戶不願意，就無法進行都更。專家建議，若要挑選老屋，應注意以下幾點：首先確認土地與建物權狀，因早期房屋是任意登記制，若沒有保存登記會影響貸款申請；其次確認是否有違建問題；第三仔細評估屋況及後續裝修費用；第四評估貸款情況，避免簽約後發生貸款問題。

精華區老屋仍有一定價值 （圖／ＴＶＢＳ）

施亮州還特別提醒，老屋投資最適合的地點應該是在都會區或六都七都的市中心，如果購買在所謂的「蛋白區」，老屋增值可能性不高。他表示，若周圍鄰居不願意重建或談合建，購買老屋作為投資可能並不適合。陳年老屋有好有壞，地點佳、總價低是優勢，但購買前必須詳閱條件，避免後續簽約後產生額外花費，讓原本想省的荷包反而更痛。

更多 TVBS 報導

每道門藏驚喜？ 浴室在對門 房客：好奇葩 業者曝這原因

乘客爬車窗逃！連自撞2次 撞垮民宅梁柱

廢棄30年老屋「武榮一號」重生 荒廢民宅變社區關懷據點

不妙連日豪雨突聞斷裂聲 屋主目睹50年老屋坍塌

