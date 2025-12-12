老屋一鍵變新家 永慶房屋「AI煥裝」讓你預覽房屋裝潢風格

CNEWS195251211a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

為了提升消費者線上找屋體驗和找房效率，永慶房屋大量導入AI技術，推出眾多AI科技服務，讓消費者從線上找房到線上賞屋的每個環節，都有相對應的AI科技，讓消費者的找房過程更輕鬆有效率。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，AI技術的導入，能夠大幅改寫傳統的服務模式，給予民眾更多創新、有效率的體驗。為了提升消費者的線上找屋體驗，永慶房屋運用AI科技，推出諸多創新服務，包括：「永慶AI特助」、「AI清空」、「AI煥裝」和「AI導覽」，大幅翻轉傳統的線上找房過程，不僅提高消費者的找房效率、更升級線上找房體驗。

永慶房屋推出的「永慶AI特助」運用大數據和大語言模型等AI技術，能夠理解消費者需求，自動推薦適合的房屋。對比傳統的網路找房過程，消費者需要自行輸入房屋關鍵字、設定房屋條件，現在的消費者只需要發問，「永慶AI特助」就能根據消費者對於房屋的想像，自動推薦適合的房屋，大幅提升消費者的找房體驗和找房效率，也引領房仲產業進入「不用找，只要問」的時代。

除了「永慶AI特助」引領的「問房」風潮之外，永慶房屋也運用生成式AI技術，大幅提升消費者線上賞屋的體驗。例如永慶房屋最新推出的「AI清空」服務，面對雜物較多的中古屋照片，只需要一鍵就能夠清除屋內雜物，讓買方能更清楚看見房屋格局與感受屋內空間，也讓屋主省下整理屋內雜物的時間，更快完成拍照與銷售曝光。

倘若消費者想要了解房屋未來入住後的可能模樣，永慶房屋也推出「AI煥裝」服務，透過生成式AI，能夠根據房屋照片的格局，自動渲染出空間裝潢後的模樣，幫助消費者提前想像未來的家。陳賜傑更補充，「AI煥裝」提供8種不同的裝潢風格，盡可能滿足消費者每一種對於家的想像。

當代人時間寶貴，房屋資訊又相當多，為了幫助消費者有效率的掌握房屋特色、篩選適合的房屋，永慶房屋推出「AI導覽」，運用AI語音生成技術，在一分鐘的影片內，由永慶智能助理講述房屋的坐落區域、坪數格局、社區介紹、周遭生活機能，快速描繪房屋特色。便利消費者以觀看的方式，掌握房屋亮點，篩選出自己喜歡的房子，讓找房精準又輕鬆。

「AI導覽」也為屋主製作更多元的房屋行銷素材，促進房屋曝光。陳賜傑分享，短影音已經成為當今網路行銷的重要工具，由「AI導覽」自動生成的房產介紹短影音，讓永慶房屋的經紀人員得以透過多元行銷管道觸及消費者，快速捕捉潛在消費者的注意力，進而吸引有興趣的購屋族，提升房屋的成交機會。

陳賜傑表示，永慶房屋不斷從消費者角度出發，蒐集消費者需求和痛點，並運用科技創新，提升消費者的購售屋效率和體驗，也因此贏得「科技房仲」的美名。永慶房屋未來會持續探索消費者需求，開發創新科技與服務，帶給消費者更優質的購售屋體驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

