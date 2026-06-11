老市場沉睡40年終甦醒！ 虎尾砸2.7億翻轉舊城區打造人氣新地標

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】 沉寂數十年的虎尾西市場即將重生。虎尾鎮公所今(11)日舉行「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」動工典禮，縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘及地方各界共同見證。總經費超過2.7億元的改建計畫正式啟動，這座承載虎尾人集體記憶的老市場，將蛻變為結合美食、觀光與文化的新據點，為虎尾舊城區開啟全新篇章。

位於虎尾鎮中正路的第三公有零售市場，俗稱西市場，自民國45年啟用以來，曾是地方最繁華的商業中心，也是許多民眾從小到大的生活舞台。隨著時代變遷與消費習慣改變，市場逐漸失去往日榮景，部分區域更閒置超過40年。斑駁老舊的建築見證歲月痕跡，也讓地方居民期盼已久的改建工程成為翻轉舊城的重要契機。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，任何重大建設都得來不易，西市場改建歷經多方協調與溝通，終於順利邁入實質工程階段。她感謝地方宮廟、攤商及居民支持，也肯定虎尾鎮公所團隊積極爭取資源。尤其鎮公所自籌1億元向國有財產署取得土地，不僅展現地方建設決心，更為虎尾未來發展奠定重要基礎。

張麗善指出，西市場改建不只是拆除重建一棟建築，而是一項牽動虎尾城市發展的關鍵工程。未來將透過整體景觀規劃與空間活化，串聯虎尾合同廳舍、虎尾郡役所、雲林記憶Cool、故事館、布袋戲館及德興宮等文化據點，進一步連結虎尾鐵橋觀光廊帶，形成兼具文化深度、觀光魅力與商業活力的新核心區域。

虎尾鎮長林嘉弘表示，西市美食廣場總計畫經費超過2.7億元，未來將興建地上3層鋼構建築，總樓地板面積約771坪。一樓規劃市場攤位及特色美食專區，二、三樓則設置多元餐飲與休憩空間，提供民眾更舒適便利的消費環境。他強調，市場不只是買賣交易場所，更是地方情感與歷史記憶的載體，希望透過改建讓老市場重獲新生，再次成為人潮匯聚的熱點。

縣府建設處表示，近年持續推動傳統市場升級與環境改善，西市美食廣場肩負市場活化、文化保存及地方創生等多重任務。隨著工程正式啟動，這座曾沉睡多年的老市場，未來將以嶄新面貌迎接八方來客，不僅帶動商圈復甦與觀光發展，也將成為虎尾舊城再生最具代表性的亮眼地標，讓城市記憶延續、地方發展再出發。