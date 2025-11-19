老師來電稱兒子在校欺負同學 母竟教唆同居男友持掃把、釣竿暴打8歲童

師來電稱兒子在校欺負同學，母竟教唆同居男友以掃把、釣竿暴打8歲童。示意圖，非本案當事人。

高雄陳姓婦人得知就讀小四的兒子在校與同學發生衝突，質問時孩子不肯認錯，竟教唆許姓同居男友「代為管教」，以掌摑、釣竿虐打四肢等方式將男童打得遍體鱗傷，隔天上學後被老師察覺通報。檢方調查後依妨害幼童發育等罪起訴陳女、許男，橋頭地院審理後分別判處許男有期徒刑10月、陳女6月，均不得易科罰金，仍可上訴。

檢警調查，陳女與就讀小四的兒子曾與許男同住，去年8月31日下午，許男因認男童不服管教，先以掌摑重擊臉部，再持掃把的鋁製長柄多次猛力鞭打其四肢及臀部，力道之大造成甲童右臉頰、手臂、小腿及大腿多處瘀傷與條狀傷口。

今年2月20日晚上，陳女接獲兒子導師來電，告知孩子在校欺負同學，陳女質問時男童否認犯錯，她竟要求許男「來處理」。許男抵達後，先命男童雙手高舉置物籃罰站，使其手臂長時間懸空，接著以掌摑、彈捏耳朵、以鞋子丟擲，並持釣竿抽打四肢等。因釣竿細長而具彈性，擊打後在男童腿部與手臂多處留下長條狀深色瘀痕。

隔天早上男童到校後，被老師發現身上多處新傷與腫脹，立即通報社會局，社工隨即帶往醫院驗傷，檢警同步介入，偵辦後依妨害幼童身心發育罪起訴陳女與許男。

橋院審理後認為，陳女與許男以反覆、強度極高的暴力方式對男童施加管教，足以長期影響孩子身心發展，手法包括掌摑臉部、釣竿與掃把柄鞭打、罰站、彈耳朵及物品投擲等，皆屬典型凌虐模式，兩人雖均認罪，但被害男童獲安置後，迄今拒絕與陳女見面，也表示不願原諒兩人，因此判許男10月、陳女6月徒刑，均不得易科罰金。



