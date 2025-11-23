老師勸導4次！下課遭學生衝出教室狠踹 哀喊「能告他嗎」無奈心聲曝

（示意圖／Unsplash）

「看了真令人難過！」國民黨立委葉元之近日收到陌生的求助訊息，對方自稱是台北市某國中的老師，並稱當天有班機不聽勸導，自己連續勸了4次，不料有位學生竟衝出教室，隨後對他又打又踹，無奈之下只好詢問民意代表「我能告他嗎」。對此，葉元之強調，他一定繼續促使教育部提出各項改革，還給老師有尊嚴、友善的教學環境。

葉元之昨天（22日）在社群平台Threads發文透露，自己當天晚上收到不認識老師的求助訊息，看了令人非常難過。只見該位民眾自稱是北市某國中的學務人力，接著說「今日在學校下課期間。某班不聽勸導，我連續勸導4次。最後有一個學生衝出來打我踹我。」

教育人員無奈表示，「想問，老師不能打學生，打了學生會被告，那學生打老師，我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。對此，葉元之強調，他一定繼續促使教育部提出各項改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱。

貼文引發討論，不少網友留言「幼兒園老師路過，認真說教育從幼兒園開始就已經走偏了，所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩。家長打一通1999，教育局就改政策，家長的話勝過現場幼兒園老師所有的專業」、「現在的教育現況很嚴重，從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變的很囂張」。

（圖／翻攝自Threads，葉元之）

