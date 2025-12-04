老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

小鹿誤闖教室大啃考卷，學生驚呼：「我的作業真的被鹿吃了！」（圖／翻攝自兔姐吃瓜）

大陸四川一所學校近日出現一幕趣味畫面，一隻小鹿竟大搖大擺走進教室，並開始啃食學生放在桌上的考試試卷。學生們驚訝又好笑，全程錄影，並將畫面上傳網路，迅速引發網友熱議與幽默評論。

根據《每日郵報》和大陸的《兔姐吃瓜》報導，該事件發生於11月3日，當時小鹿在教室內自由穿梭，最後在一張桌前停下，低頭啃起散落的試卷，彷彿在「吃掉學生的作業」。畫面中並未見到學生受驚或受傷，也沒有設備損壞，現場既驚奇又充滿歡笑。

廣告 廣告

校方事後回應稱，這隻小鹿為學校飼養的「校園吉祥物」，平日溫順且深受學生喜愛，學生們也經常餵食並與牠拍照留念。校方指出，小鹿這次闖入教室並啃食試卷，可能是因為紙張的植物纖維與牠日常的飼料相似，加上對教室環境熟悉，因此膽敢進入。

雖然過程溫馨有趣，但也引起動物管理與校園安全的討論。野生動物保護專家提醒，即使是被馴養的動物，也應設置明確活動區域並限制其進入教學區，以避免干擾課堂秩序或因突發狀況導致師生與動物受驚甚至受傷。

校方表示，將檢討並強化對校園動物的管理制度，避免未來再次發生類似情況，也希望在保障教學秩序與師生安全的前提下，兼顧人與動物的和諧共處。

試卷植物纖維疑似吸引小鹿啃咬，專家提醒校園動物仍須設活動限制區。（圖／翻攝自X，@DailyMail）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警