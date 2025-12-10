老師拋「性經驗、處女」隱私連7問 銘傳大學出手了

銘傳大學發生疑似性平事件。（圖／翻攝自Google Maps）





銘傳大學發生疑似性平事件，一名男老師要求學生填寫「是處女／處男嗎」「昨晚有跟別人發生性行為？」等涉及個人隱私的問券，掀起學生不滿。校方獲報後已召開性平會並啟動關懷處置程序。

該名執教商務英文課的陳姓男教師，以「文化禁忌」為題進行線上問卷調查並抽問學生。但總計23道題目中，約有8題涉及個人性隱私，引起學生反彈。

有學生在Dcard發文指控，陳師逼迫學生用隱私換取成績，且問卷題目包含「是處女／處男嗎？」、「是同性戀嗎？」、「打算找個新的男友/女友」「昨晚有跟別人發生性行為？」、「今天穿什麼顏色的內褲？」、「喜歡裸睡嗎？」、「初吻是什麼時候？」

銘傳大學回應，校方高度重視此事，已於上週五（5日）召開性別平等教育委員會討論後續調查處理，同時啟動關懷處置程序。校方強調，課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程亦不得再討論類似性別議題，教師應避免可能造成學生不適的敏感內容。如學生有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。





