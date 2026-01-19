老師掛簡體字布條被投訴！上網抱怨「現今教育環境」遭罵翻

生活中心／張予柔報導



有一名老師近日在網路上抱怨，表示自己在校內掛了一條簡體字布條，結果遭家長投訴。雖然已經先請學生幫忙撤掉，但還要寫報告回覆國教署，讓他忍不住抱怨「這就是現在的教育環境」。事件曝光後，引發網友熱議，多數人支持家長，認為學校應使用繁體字。





老師掛「簡體字布條」被家長投訴！還抱怨「現今教育環境」遭網轟爆：這裡是台灣

有老師抱怨掛了節日布條，結果上面有簡體字遭到家長申訴，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自 Threads）

有網友在Threads轉發了一則貼文，有老師抱怨，在校內辦活動時和學生一起從網路上買了布條來裝飾，增添節日氣氛。不過布條上印刷的文字使用簡體字，「福氣」寫成「福气」、「萬事」寫成「万事」，因此被家長指控「簡體字進入校園」，向校方提出申訴。

貼文曝光後，網友一面倒力挺家長，表示「這裡是台灣不是中國，好好用正體中文很難嗎？」。（圖／翻攝畫面）

該名老師繼續說道，家長花了幾分鐘寫的申訴信件，內容寫滿了情緒字眼，然後「我們要請學生把布條撤下，寫好處理情形後再進公文系統回覆國教署」，並感嘆「這就是現在的教育環境」。事件曝光後，網友一面倒表示支持家長立場，「本來不就該指導學生用正確的用字嗎？」、「要不要直接去中國任教算了」、「以前在學校寫簡體字，老師都會圈起來」、「這裡是台灣不是中國，好好用正體中文很難嗎？」，甚至有人直言，「沒辦法忍受校園裡有簡體字+10000」。





原文出處：老師掛「簡體字布條」被家長投訴！再抱怨「現今教育環境」遭網轟爆：這裡是台灣

