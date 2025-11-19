老師擅改分數？ 家長控「考98分變82分」 校方告誹謗

台南市 / 綜合報導

台南一所國小爆出改成績疑雲，家長質疑孩子的數學考券分數有落差，明明聯絡簿上是寫98分，為什麼校方系統登錄卻是82分，16分的差距讓他們實在無法接受，甚至懷疑老師藏考卷，但對此，校方駁斥，認為家長的控訴莫須有，已提告誹謗，但考卷到底在哪裡，已經成了羅生門。

國小考試結束，學生都想拿好成績，但台南卻有一所國小，鬧出改成績疑雲，家長指控，自己國小一年的小孩，數學考試成績，少了16分，家長說：「他不跟學務主任講，他說轉學生機制，我們不能提供，跟我孩子寫的98分，跟(系統登錄的)82分有落差，我們要求要看到考卷，可是他的回應就是，考卷都已經給了。」

台南這名國小生，期中考後就申請轉學，但家長發現，考試成績不太一樣，說期中考當天就發考卷檢討，老師請學生在聯絡簿上寫分數，學生寫的是98分，可是後來發現，系統登錄的卻是82分，這16分的落差讓家長相當在意，找不到考卷，懷疑老師藏考卷塗改成績，但校方也反駁。

國小校長說：「溝通有落差，才導致家長認為，學校不給轉學生成績，國語考卷，數學考卷，都放在他的置物籃裡面，日前他姊姊來學校拿走了。」校方也提到，聯絡簿是蓋完章，才給小孩自己填寫，但考卷到底在哪，雙方還是找不到。

不過對於家長指控，校方認為莫須有，已經涉及誹謗，向警方報案還PO出長文一一澄清，但家長恐怕不買單，台南市教育局主任秘書陳宗暘說：「本案會請校方進一步了解事情始末，並向家長說明，釐清相關疑義。」

台南第三分局海南派出所副所長林鈺齊說：「家長於社群平台發布之貼文，校方認已涉誹謗，所以向本分局提出誹謗告訴。」究竟實際成績到底是幾分，是聯絡簿上的98分，還是校方系統登記的82分，恐怕雙方得好好解釋清楚，釐清分數真相。

